Il mercato dei lavoratori "tuttofare" si allarga in Italia per combattere la crisi occupazionale aggravata dal Covid. Progetti digitali per mettere in contatto domanda e offerta. Programmi di volontariato in pandemia

“tuttofare” in giornata. Sono lavoratori autonomi. Senza unavarie mansioni nelle loro attività giornaliere. Tasker-boom. Contro la crisi Covid cresce il numero dei. Sono lavoratori autonomi. Senza una specifica formazione . Ma in grado di svolgerenelle loro attività giornaliere.

Tasker, dal montaggio mobili al giardinaggio

tasker competenti e affidabili. Ora è disponibile con la sua piattaforma a Roma e Milano. Oltre 3.000 lavoratori autonomi si sono iscritti per offrire i loro servizi. 40 categorie disponibili. Dal montaggio mobili al giardinaggio. Dalle pulizie alle piccole riparazioni domestiche. TaskRabbit è il network globale che mette in contatto chi ha bisogno di una mano per lavori dentro e fuori casa con. Ora è disponibile con la sua piattaforma a Roma e Milano. Oltresi sono iscritti per offrire i loro servizi.. Dal montaggio mobili al giardinaggio. Dalle pulizie alle

Tasker rosa

la più alta percentuale di donne iscritte al lancio della piattaforma. 850 (28%). Lo scorso anno, più di un milione di clienti hanno utilizzato la piattaforma. Sono state prenotate ben 1,7 milioni di task. E i tasker hanno guadagnato oltre 84 milioni di euro. I tasker sono dei veri e propri lavoratori autonomi. Stabiliscono le loro tariffe. Indicano le loro disponibilità. E incassano il 100% del costo orario e delle mance ricevute. L’Italia è il primo paese ad avereiscritte al lancio della piattaforma. 850 (28%). Lo scorso anno, più di. Sono state prenotate ben 1,7 milioni di task. E i tasker hanno guadagnato oltre. I tasker sono dei veri e propri lavoratori autonomi. Stabiliscono le loro. Indicano le loro disponibilità. E incassano il 100% dele delle mance ricevute.

Nuove opportunità lavorative

opportunità lavorativa. Un incubatore di nuove possibilità. Per permettere a migliaia di persone di costruire un vero e proprio business. O semplicemente di guadagnare qualcosa in più. Insomma la Rete come luogo per prenotare le “task” in modo rapido e semplice. Una concreta. Un incubatore di nuove possibilità. Per permettere a migliaia di persone diun vero e proprio business. O semplicemente di. Insomma la Rete come luogo per prenotare le “task” in modo rapido e semplice.

Appartenenza e vicinato

“L’Italia ha un forte senso di appartenenza alla comunità. E una tradizione di vicini che si aiutano tra loro. Un ethos perfettamente in linea con i nostri valori- spiega Ania Smith, responsabile di TaskRabbit-. In un decennio abbiamo aiutato centinaia di migliaia di persone. A entrare in contatto con tasker competenti e affidabili nella loro zona”. Ciò favorisce “nuove opportunità di lavoro per l’economia locale. In un momento di crisi globale causata dal Covid-19″.

Programma di volontariato

In pandemia è stato avviato il programma di volontariato “Task per il sociale”. Con “Tasks for Good” le organizzazioni e gli individui vulnerabili possano avere un accesso facile ai “tasker volontari. “Tuttofare” che offrono in sicurezza dei servizi essenziali senza costo alcuno.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.