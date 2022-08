Un altro tema del concept album è l’emergenza sanitaria che sta trasformando le nostre vite. Il titolo “gioca” sul termine “contagio”. Ed è un appello a far “contare” le cose importanti come l’abnegazione del personale sanitario e le tante ore di straordinario per aiutare i malati. E chi si prodiga per dare speranza. Il brano “Sulla nostra pelle” racconta, invece, la vicenda di Stefano Cucchi. Morto in ospedale dopo il pestaggio, riconosciuto dalle sentenze. Ma è anche la storia della sorella Ilaria e della sua battaglia di verità e giustizia iniziata dopo la sua morte e che continua tuttora. Una battaglia per il fratello e per tutti coloro che come lui sono vittime di soprusi, abusi di potere e ingiustizie. La canzone “Rosa bianca” è la storia di Ilaria Alpi, giornalista Rai uccisa in Somalia. Dopo oltre 20 anni ancora non si conosce la verità. La madre è morta dopo una battaglia estenuante di giustizia. E un giovane somalo si è fatto 17 anni di carcere da innocente.

La valigia di Corradino

“Tutto nasce al ritorno da uno dei tanti servizi che ho realizzato per Rainews24. Nelle terapie intensive in questi due anni di Covid – racconta a Interris.it Stefano Corradino. ‘Costretto’ in quarantena mi è venuta l’ispirazione per scrivere una canzone dedicata al coraggio del personale sanitario. Poi ho pensato di poter estendere questa idea ad altri temi che in questi anni ho seguito per Rainews24. E cioè le morti sul lavoro. La violenza contro le donne. Le mafie. L’immigrazione. I diritti umani negati. Così ho deciso di prendere ispirazione da 7 storie di cronaca che ho raccontato in tv. Per farne sette canzoni. Nasce così l’idea del disco ‘Note di Cronaca’”. Prosegue Corradino: “Ho lanciato una campagna di crowfunding. E ho raccolto oltre 14 mila euro in poche settimane. Il filo conduttore del disco sono i diritti umani. Perciò ho scelto di devolvere il ricavato ad Amnesty International“.