Lo sport adattato per la riabilitazione dei bimbi con malformazioni

Nella sede di Palidoro dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma è andato in scena l’Open Day sullo sport adattato per bambini e ragazzi con malformazioni o agenesia (vale a dire l’assenza completa) degli arti superiori. I minori hanno potuto provare diversi sport adattati, dal basket integrato alla scherma passando per il tennis da tavolo. Tante le famiglie che hanno partecipato all’evento organizzato dall’ospedale della Santa Sede insieme al Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e al Centro Sportivo Italiano (CSI) del Lazio. Un primo passo verso un progetto strutturato che vede nello sport adattato un mezzo speciale per riabilitare e al contempo far divertire giocando i piccoli pazienti, con un evidente miglioramento della qualità della vita per tutto il nucleo familiare. Abbiamo chiesto cosa sia lo sport adattato e quali siano i suoi tanti benefici alla dottoressa Gessica Della Bella, responsabile day hospital neuroriabilitazione e attività sportiva adattata dell’Ospedale Bambino Gesù.

L’intervista alla dott.ssa Gessica Della Bella (OPBG)

Iniziamo con le basi: cosa sono esattamente gli sport adattati?

“La dicitura corretta è attività fisica adattata e nasce a Berlino a fine anni ’70. È una disciplina sportiva che si adatta e viene adattata alla disabilità, dalla sensoriale alla motoria, di cui il bambino o adulto è affetto. Al Bambino Gesù seguiamo bambini con disabilità diverse: motoria, sensoriale, psicologica, eccetera. Come medici, abbiamo il dovere di curare l’area ludica, ricreativa e sportiva oltre alla salute e alla riabilitazione”.

Perché attraverso il gioco?

“Perché parliamo di bambini e la principale attività dei bambini è proprio il gioco. Prendiamo l’esempio di un bimbo che, come esito di un evento ischemico cerebrale, ha un uso deficitario dell’alto superiore. L’obiettivo è quello di rieducarne la funzione il più possibile. Lavorando attraverso il gioco, il bambino riesce a utilizzare anche l’arto che tenderebbe a non utilizzare. Ma divertendosi”.

Come è nata questa idea?

“Dall’esperienza quotidiana con i piccoli pazienti. Poiché il bambino, quando ha un deficit di un arto o superiore o inferiore, si adatta a quelle che sono le sue esigenze compensando. Conseguentemente, trascura l’arto deficitario. E’ così venuto spontaneo pensare di integrare nel progetto riabilitativo anche una disciplina sportiva. Facendo attività sportiva adattata, si cerca di recuperare al meglio e al massimo la funzione che ha perso a causa della malformazione”.

Può fare un esempio?

“Certamente. Abbiamo bambini paraplegici che non hanno l’utilizzo degli alti inferiori ma che sono in grado di sospingere autonomamente la carrozzina. Così abbiamo pensato: perché non realizziamo un campo da basket per far sì che il bambino possa migliorare la funzione degli alti superiori, del controllo posturale e di tanti altri aspetti attraverso il gioco del basket in carrozzina? Al Bambino Gesù abbiamo un hospital dedicato ai bambini con una patologia malformativa dell’alto superiore, che nascono o senza un alto superiore, o senza una manina, oppure con malformazione a livello del metacarpo. Ne seguiamo una sessantina. Come far fare loro dello sport? Abbiamo pensato di rieducare il bambino con una protesi mioelettrica attraverso il gioco del tennis tavolo o il tiro con l’arco. Ovviamente avrà un invaso adattato: se deve tirare con l’arco necessita di un device adattato per fare questo sport; oppure, se deve giocare a tennis tavolo, ha bisogno di un device che riproduca una racchetta. Sport adattati dunque per permettere a tutti di praticarli: si tratta di un’attività riabilitativa che porta con sé tanti altri valori. Oltre a quella principale di riabilitazione e recupero delle funzioni”.

Quali altri valori?

“Innanzitutto l’inclusione. Il basket inclusivo è un esempio di sport che nasce proprio per il bambino con disabilità. Ha i canestri più bassi ed è svolto da bambini disabili e bambini abili che possono giocare insieme senza ‘barriere’, né fisiche, né mentali. Lo sport alla fine livella le differenze e porta tutti allo stesso piano: i bambini giocano alla pari, è un qualcosa che li porta solo a stare meglio. In tal senso lo sport adattato è un grande esempio di inclusione. E di crescita di autostima”.

In che modo favorisce l’autostima?

“Nello sport adattato, dove tutti giocano alla pari, i bambini con un deficit motorio possono risultare non solo bravi, ma anche più bravi dei compagni normodotati. Passano dunque dalla disabilità al riconoscersi iperabili. E’ molto gratificante. Ma, indipendentemente dai risultati sul campo, lo sport adattato ha la grande capacità di recuperare o comunque migliorare la performance motoria di persone con malformazioni o lesioni, permettendo loro di divertirsi giocando insieme ai propri amici; o di fare una passeggiata in bicicletta ai giardini con la propria famiglia. Un’attività che noi diamo per scontata, ma che è diventata possibile per bambini con malformazione agli arti solo grazie all’utilizzo di particolari biciclette. Riappropriarsi della possibilità di fare sport ha una ricaduta positiva sulla qualità della vita dei bimbi e conseguentemente sul benessere familiare”.