Dieci anni di Dl Startup

Sono trascorsi dieci anni dal decreto legge sulle startup. Le aziende innovative oggi sono diventate una realtà nel tessuto economico. In Italia sono quasi 15 mila. Il Fondo nazionale innovazione ha investito più di due miliardi di euro. Ma, evidenzia Voltaggio, “non dobbiamo applicare alle startup criteri di valutazione basati esclusivamente sul fatturato“. Si tratta di “aziende particolari che nascono con l’obiettivo di cambiare il mondo”. E per portare a termine il loro compito, hanno bisogno di una “valutazione diversa“. Occorre considerare gli “effetti che portano in termini di impatto sulla societa’”. I prossimi unicorni “saranno quelli capaci di impattare su clima e benessere sociale“. La priorità è “contribuire alla crescita e al consolidamento di startup in grado di supportare il comparto energetico“. In un percorso “sfidante” che è quello dell’azzeramento delle emissioni al 2050. “Un obiettivo che non si raggiunge da soli. Ma creando un ecosistema“. L’installazione Eni a Maker Faire Rome è volta a raccontare ai visitatori la fusione a confinamento magnetico. Una delle tecnologie piu’ innovative del suo percorso di decarbonizzazione. E lo farà negli stessi spazi che avevano dato il via alla Roma industriale. Dove ora nasceranno progetti di innovazione tecnologica. Contribuendo a fornire l’energia del futuro. Tokamak in fiera

L’installazione riprodurrà, in chiave concettuale, un prototipo di reattore, chiamato “Tokamak”. Componente fondamentale del processo di fusione a confinamento magnetico. Con il quale si punta a riprodurre, sulla Terra la stessa forma di energia che alimenta le stelle. Attraverso contenuti audio-visivi immersivi il visitatore potrà prendere coscienza di una nuova forma di energia. Più pulita. Più sicura. E virtualmente illimitata. Una tappa fondamentale nel percorso di Eni verso la “Just Transition”. Cioè una transizione energetica equa. Non solo dal punto di vista ambientale. Ma anche economico e sociale. Un progresso reso possibile dall’innovazione tecnologica. Chiave di volta per garantire ad una popolazione mondiale in continua crescita un accesso all’energia equo, sostenibile e affidabile. Contrastando il cambiamento climatico. Abbattendo le emissioni di anidride carbonica. Inoltre, per il nono anno consecutivo, Acea partecipa e sostiene “Maker Faire Rome“. La manifestazione promuove e racconta l’innovazione tecnologica. Mettendo in contatto imprese, scuole, università, centri di ricerca e innovatori. Consentendo loro di condividere conoscenze e presentare i propri progetti. L’evento vuole diffondere la cultura dell”Open Innovation“

Impegno per la transizione

Durante le tre giornate della X edizione Acea presenterà nuove soluzioni tecnologiche. Applicate alle proprie infrastrutture e aree industriali, supportano lo sviluppo dell’economia circolare. In ottica di green society sarà presente l’Acea Smart Comp. Mini-impianto di compostaggio dotato di una rivoluzionaria tecnologia sensoristica. Trasforma direttamente in loco i rifiuti umidi in compost. Tramite un processo aerobico che in circa 90 giorni produce fertilizzante pronto per l’utilizzo. In linea con gli obiettivi posti dalla Commissione Europea in tema di recupero di materia nel processo di chiusura del ciclo dei rifiuti (“closing the loop”). Il compostaggio diffuso a km zero che il mini-impianto consente di eliminare l’emissione dei gas serra dovuta al trasporto dei rifiuti. Con conseguente riduzione degli impatti ambientali. Acea presenta inoltre il progetto MIDA. Sviluppato in collaborazione con la startup italiana Wesii. Per il monitoraggio degli impianti fotovoltaici. Si tratta di un modello ultratecnologico di droni a guida autonoma. Che, dotati di una telecamera termica, possono volare sugli impianti ad un’altezza di 25 metri. Monitorando in tempo reale l’integrità dei pannelli. E ottimizzando gli interventi e i costi di manutenzione. Areti è la società del gruppo che si occupa della distribuzione di energia elettrica a Roma. Riprodurrà con le tecniche della realtà virtuale alcune delle operazioni svolte quotidianamente dai tecnici dell’azienda. In ottica di extended training. Per formare i nuovi tecnici 4.0.