Terzo millennio “circolare“. Dalla nuova generazione di sistemi cyberfisici alla cybersicurezza. Alla transizione verso l’economia circolare. La Scuola Superiore Sant’Anna presenta il nuovo catalogo delle “Seasonal School”. 23 corsi intensivi, online o in presenza. Tra settembre 2021 e luglio 2022. Aperti a studentesse e studenti di talento da tutto il mondo. Con numerose agevolazioni e borse di studio. Dalla Fondazione EY. E dalla Fondazione “Il Talento all’Opera”.

Formazione “circolare”

La Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa presenta il nuovo catalogo, il secondo, delle “Seasonal School”. Si tratta di corsi intensivi della durata di una settimana. A carattere residenziale. O in modalità online. Dedicati a temi di ricerca interdisciplinare. E rivolti a studentesse e studenti di corsi di laurea o di dottorato delle università di tutto il mondo. In pari con gli esami e con la media di almeno di 27/30, riferita all’ordinamento italiano. Gli stessi requisiti richiesti alle allieve e agli allievi della Scuola Superiore Sant’Anna. Il catalogo 2021/2022 conferma numerose agevolazioni e borse di studio. Erogate dalla Fondazione EY e dalla Fondazione “Il Talento all’Opera”. E comprende 23 corsi. Sette dei quali in programma entro dicembre 2021 e 16 entro luglio 2022.

In presenza

Le iscrizioni alle prime “Seasonal School” sono già aperte o lo saranno a breve. Le lezioni si svolgono tra settembre e ottobre 2021. Per “Next Generation Cyber-Physical Systems” si chiudono il 22 agosto. Lezioni in presenza dal 13 al 17 settembre. Per “Cybersecurity-A Multidisciplinary Perspective” il 29 agosto. Lezioni in presenza dal 20 al 25 settembre. Per la seconda edizione di “IACH-Innovaction in Health Care: Strategies, Performance and Data Management” il 12 settembre. Lezioni online dal 27 settembre al primo ottobre. Per “MEDSKILL-Development of Medical Skills by Simulation” il 9 settembre. Lezioni in presenza dal 4 all’8 ottobre. Per la seconda edizione di “INSIDER-Innovazioni nel Sistema della Rappresentanza” il 12 settembre. Lezioni in presenza dall’11 al 16 ottobre. Per “CESM – Circular Economy and Sustainability Management: Managing the Transition towards a Circular Economy” il 13 settembre. Lezioni in presenza dal 18 al 22 ottobre. Per “United Nations and FAO 2021 Year of Fruits and Vegetables -Advancements in Postharvest Technologies to Reduce Losses and Improve Nutritional and Functional Properties” il 27 settembre. Lezioni online dal 20 al 29 ottobre.

Programma

Altrettanto ricco il programma delle “Seasonal School” che si svolgeranno nel 2022. Dal cambiamento climatico al management dell’innovazione e dei beni comuni. Alla società dei dati. Alle prospettive per l’Unione Europea dopo la Brexit e la pandemia da Covid-19. Per l’Africa e per la Cina. Ai modelli macroeconomici. Passando per la robotica percettiva e l’intelligenza artificiale. Fino ad arrivare alla fotonica. Alle sfide per l’esplorazione dei mari e dello spazio. E alle telecomunicazioni di oggi e domani. Tra 5G e 6G.

Dall’interno

Le “Seasonal School” si confermano occasioni per vivere. Stando “dentro” le strutture e i laboratori della Scuola Superiore Sant’Anna. L’esperienza della ricerca e della didattica all’avanguardia. I corsi sono erogati in maggioranza in lingua inglese. Ed è pertanto richiesta una sua conoscenza almeno a livello B2. Per le studentesse e per gli studenti non madrelingua. Dopo aver superato la prova finale è previsto il rilascio di un attestato di partecipazione. Con il riconoscimento dei crediti formativi universitari. Indicati nei singoli bandi di ammissione. Dove sono anche riportate tutte le informazioni. Sulle modalità di partecipazione. E sulla documentazione. Necessaria per inviare la candidatura. Per via telematica.

Isee

Riduzioni della quota di iscrizione sono previste in base al proprio Isee. Alle tre o ai tre partecipanti che, al termine del corso, avranno conseguito la valutazione migliore. Sarà erogata una premialità pari a 450 euro. Finanziata dalla Fondazione “Il Talento all’Opera” e dalla Fondazione EY. Le studentesse e gli studenti delle università italiane e straniere convenzionate con la Scuola Superiore Sant’Anna hanno diritto a un posto riservato. E alla tariffa agevolata del 10 per cento di sconto sul costo di iscrizione.

Scommessa “circolare”

“Le ‘Seasonal School’- commenta la rettrice Sabina Nuti– sono una scommessa. Lanciata in un anno particolarmente complesso come quello della pandemia da Covid-19. E ha riscosso un notevole successo. La Scuola Superiore Sant’Anna ha creduto in questa proposta. Nuova per la Scuola. E innovativa per il sistema universitario italiano. Per dare opportunità a studentesse e studenti di merito di avvicinarsi alle tematiche della ricerca di frontiera. Portate avanti dalla Scuola Superiore Sant’Anna. Da ottobre 2020 a oggi, le prime 13 Seasonal School hanno ospitato 146 giovani, 73 studentesse e 73 studenti. Provenienti da circa 50 diversi atenei italiani e stranieri. Oltre il 70% dei partecipanti ha beneficiato di una riduzione della quota in base all’Isee universitario. E alle 39 studentesse e studenti più meritevoli è stata assegnata una premialità di 450 euro. Grazie ai nostri partner Fondazione ‘Il Talento all’Opera’. E Fondazione EY. La Scuola Superiore Sant’Anna continua anche ad ampliare la rete di collaborazione con atenei. In Italia. E all’estero. Per offrire alle studentesse e agli studenti una formazione integrativa. Sulle tematiche di ricerca più avanzate. Dove la Scuola risulta all’avanguardia”.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.