San Valentino: riscoprire il significato della parola “promessa”

Come narra la leggenda San Valentino, Vescovo di Terni fu il primo a unire in matrimonio un legionario romano pagano e una donna cristiana. Un vero e proprio atto di coraggio che ebbe come conseguenza la sua tortura. Un gesto importante a coronamento dell’Amore oltre ogni diversità. L’unione in matrimonio come simbolo universale.

Oggi San Valentino oltre ad essere un biglietto da visita internazionale per la città dell’acciaio, è un vero e proprio modello per i giovani. E per questo è fondamentale farlo conoscere, e divulgare la sua storia alle nuove generazioni. Il Santo protettore degli innamorati, di tutte le coppie con le loro fragilità, con i loro ostacoli, con le loro sfide e prove. Il Santo dell’indissolubilità di un legame, che insegna la sopportazione, la pazienza, la costante ricerca l’uno dell’altro, al fine di tenere vivo un rapporto. Specialmente in un momento sociale così instabile sotto molti punti di vista, dove i ragazzi son deboli e vittime di falsi ideali dettati dalla tv, è fondamentale riscoprire i valori, e rinnovare il senso di quei principi dell’amore sano e longevo. Bisogna far capire cosa significa davvero la parola “promessa” e di quanto sia importante gettare delle fondamenta solide con il proprio partner, ogni giorno, ogni istante di vita insieme. L’importanza del nucleo familiare, e come si costruisce una nuova famiglia.

Nella città di Terni, nel cuore verde d’Italia si sono iniziate già da settimane ad accendere luci a forma di cuori, lungo tutte le vie. Cuori e frasi d’amore. Una magia simile al Natale, che sta portando tante giovani coppie mano nella mano a passeggiare, anche per la prima volta, in questo luogo così curioso e particolare. E domenica scorsa si è svolta la consueta messa al Duomo di Terni, dove il Santo poi è stato trasportato con una processione. Oltre che tantissime promesse d’amore proprio nella basilica di San Valentino. Tantissimi gli eventi in programma come per esempio una maratona radiofonica su Rai Isoradio che durerà tutta la giornata del 14, dal titolo “L’amore all’improvviso”, nella quale si alterneranno voci di personaggi famosi, ma anche voci dal territorio grazie a un inviato speciale, che raccoglierà le testimonianze delle varie coppie.

Il tema dell’amore verrà affrontato in tutte le sue sfaccettature: primo amore, amore di ogni età, amore inteso anche come romanticismo…. gesti d’amore non solo verso il proprio partner ma anche verso le persone, o un amico, o la propria famiglia ecc. Tante le idee e progetti per rendere la città di Terni, già famosa per la sua cascata delle Marmore, sempre più attrattiva e viva nella sua tradizione. Specialmente attraverso la cultura, che apre la mente e libera dagli schemi, capace di arrivare trasversalmente a tutti. E proprio il Sottosegretario alla cultura Lucia Borgonzoni, con delega al cinema, in veste del Ministero ha annunciato la volontà di lavorare per il prossimo San Valentino, visti i tempi tecnici di quest’anno, al fine di realizzare un grandissimo “Festival del Cinema” proiettando per tutta la città film d’amore. Cercando di creare un percorso all’interno del centro, che possa accompagnare i turisti alla scoperta delle vie e dei film che hanno segnato ogni epoca riguardo il tema dell’Amore. Il cinema con le sue immagini ed emozioni forti può trasmettere molti valori ai giovani. L’arte del cinema come registro comunicativo diretto, per far comprendere come la parola Amore possa essere interpretata in tantissime maniere, come nella quotidianità sia fondamentale. Il Cinema per educare, crescere e accompagnare i ragazzi nel loro percorso di vita. Il Cinema che ha quella capacità di catturare la loro attenzione e i loro sensi, oltre che curiosità, tanto che può essere la chiave di volta con una funzione nella loro formazione. Su Terni si sta puntando moltissimo. Ma non solo, poiché ci sono altre città dell’amore, da nord a sud del Paese, con cui il discorso si potrebbe unire in una specie di “sentiero dell’amore”.

Il tema dell’Amore, un Santo che rappresenta un punto di riferimento per tutti i giovani, un territorio così bello e spendibile come Terni, nota città dell’amore e con tante bellezze al suo interno, e una forma d’arte come il cinema, sono tutti ingredienti che porteranno a novità importanti. Buon San Valentino a tutti!