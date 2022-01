Per organizzare una risposta efficace nel 2022 in Burkina Faso, Niger e Mali, l'Unhcr ha bisogno di 307 milioni di dollari. Il soccorso agli ultimi degli ultimi, in fuga da guerre dimenticate in nazioni circondate da paesi in condizioni altrettanto disperate

In risposta alla crisi in corso nel Sahel l’Unhcr sta coordinando gli sforzi congiunti delle agenzie delle Nazioni Unite e delle Ong. Per fornire alloggi di emergenza. Gestire i siti di accoglienza per le persone in fuga. Fornire servizi di protezione vitali. Compresa la lotta alla violenza di genere. E il miglioramento dell’accesso alla documentazione civile. Dal Sahel fuggono centinaia di persone ogni giorno. Costrette a lasciare casa e affetti. Sono le vittime dei conflitti dimenticati in Africa. Papa Francesco richiama spesso la tragedia individuale e collettiva all’origine delle migrazioni. Terre di nessuno, in balia della legge del più forte.

Azione concertata

L’agenzia Onu per i Rifugiati chiede un’azione internazionale concertata. Per porre fine al conflitto armato nella regione del Sahel centrale, in Africa. Più di 2,5 milioni di persone sono state costrette fuggire dalle loro case negli ultimi dieci anni. I movimenti forzati di popolazione all’interno della regione sono aumentati di dieci volte dal 2013. Da 217.000 alla cifra impressionante di 2,1 milioni alla fine del 2021. I rifugiati nei paesi del Sahel centrale, Burkina Faso, Mali e Niger, sono ora 410.000. La maggior parte è fuggita dalle violenze in Mali. Dove il conflitto è iniziato nel gennaio 2012. Un’ondata di attacchi violenti in tutta la regione nel 2021 ha costretto alla fuga quasi 500.000 persone. E in questo computo non è ancora incluso il mese di dicembre. Per organizzare una risposta efficace nel 2022 in Burkina Faso, Niger e Mali, l’Unhcr ha bisogno di 307 milioni di dollari. Per aiutare gli ultimi degli ultimi. In fuga da guerre dimenticate in nazioni circondate da paesi in condizioni altrettanto disperate.

Esodo nel Sahel

Secondo le stime dei partner di Unhcr, l’anno scorso i gruppi armati hanno compiuto più di 800 attacchi mortali. Tale violenza ha sradicato circa 450 mila persone all’interno dei loro paesi. E ne ha costrette altre 36 mila a fuggire in un paese vicino. Nel solo Burkina Faso il numero totale di sfollati è salito a più di 1,5 milioni entro la fine del 2021. Sei sfollati su dieci nella regione del Sahel sono, ad oggi, burkinabé. In Niger, il numero di sfollati nelle regioni di Tillabéri e Tahoua è aumentato del 53% negli ultimi 12 mesi. Nel vicino Mali più di 400.000 persone sono sfollate all’interno del paese. Con un aumento del 30% rispetto all’anno precedente.

Minaccia

Nel frattempo, la situazione umanitaria in Burkina Faso, Mali e Niger si sta rapidamente deteriorando. A causa di crisi che agiscono su più fronti. L’insicurezza è il fattore principale. Peggiorato dalla povertà estrema. Dalla pandemia di Covid-19. Dall’acuirsi degli effetti della crisi climatica. Con le temperature nella regione che aumentano 1,5 volte più velocemente della media globale. Le donne e i bambini sono spesso i più colpiti. E sono sproporzionatamente esposti all’estrema vulnerabilità e alla minaccia della violenza di genere.

In fuga dalla guerra

Nonostante le loro scarse risorse, le comunità ospitanti hanno continuato a mostrare resilienza. E solidarietà nell’accogliere le famiglie costrette alla fuga. Le autorità governative hanno dimostrato un impegno incrollabile nell’assisterle. Ma stanno cedendo sotto una pressione crescente. Per l’Unhcr e i partner umanitari è sempre più difficile raggiungere le persone bisognose. E fornire loro assistenza e protezione salvavita. Gli operatori umanitari continuano a subire attacchi lungo le strade, imboscate e furti d’auto. L’Unhcr invita la comunità internazionale a intraprendere un’azione coraggiosa. E a non risparmiare sforzi nel sostenere i paesi del Sahel centrale. Al fine di portare urgentemente pace. Stabilità. E sviluppo nella regione.

Sahel nel caos

L’Unhcr continua a lavorare, dunque, con le autorità e gli altri partner. Per assicurare la risposta umanitaria più efficace. Al fine di soddisfare i bisogni dei rifugiati. Degli sfollati interni. E delle comunità ospitanti del Sahel. Le sfide sono molteplici. Le risorse disponibili sono estremamente limitate. E l‘Unhcr sta sollecitando un maggiore sostegno. Per contribuire a salvare vite. E affrontare le vulnerabilità. Nel 2021 più di un terzo del fabbisogno finanziario dell’Unhcr per il Sahel centrale non è stato soddisfatto. Per organizzare una risposta efficace nel 2022 in Burkina Faso, Niger e Mali, l’Unhcr ha bisogno appunto di 307 milioni di dollari.

