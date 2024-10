Piasini: “Con ‘A casa tutto bene’ ci prendiamo cura dei nostri anziani”

Si chiama “A casa tutto bene” l’innovativo progetto di cura domiciliare rivolto ad anziani e persone fragili che interessa i territori dei distretti di Sondrio e Morbegno, in provincia di Sondrio. E’ rivolto agli over 65, a persone anziane non autosufficienti e fragili, e offre loro la possibilità di essere seguiti, curati attraverso un monitoraggio completo nel confort della loro casa. Maurizio Piasini, assessore comunale alle Politiche sociali di Sondrio, spiega a Interris.it che il progetto è stato “attivato anche grazie ai fondi del Pnrr che in una misura prevede la possibilità di attivare dei servizi per la presa in carico degli anziani non autosufficienti”.

“A casa tutto bene”

Come si legge nel sito acasatuttobene.it, “il servizio reinventa la cura creando relazioni e potenziando i legami tra tutti i soggetti coinvolti a vario titolo. in una nuova alleanza che mette al centro i bisogni, fisici ed emotivi, della persona anziana e di chi l’assiste, ma anche la conoscenza delle risposte più adatte. Una piccola comunità che ruota attorno alla persona anziana e che è capace di scegliere al meglio per lei”. Ente capofila e attuatore del progetto l’Ufficio di Piano Sondrio, partner l’Ufficio di Piano di Morbegno. La Cooperativa Sociale Grandangolo è partner della coprogettazione. Altri soggetti coinvolti sono: Asst con la sua unità di valutazione multidimensionale che insieme al servizio sociale degli Uffici di piano si occupa della valutazione delle famiglie richiedenti; Fondazione Casa di riposo Ambrosetti Paravicini Onlus che collabora al progetto in raccordo con Grandangolo per la realizzazione degli interventi domiciliari e di guida (care management), occupandosi della valutazione e della progettazione del programma per i singoli; numerosi attori del terzo settore.

L’importanza di accompagnare gli anziani

L’assessore spiega che è molto importante evitare – quando possibile – l’ospedalizzazione dell’anziano, sia per alleggerire la pressione sulle strutture ospedaliere, sia perché per l’anziano fare visite e controlli a casa è più agevole. Un’opportunità unica: grazie ai fondi del Pnrr, infatti, è stato possibile attivare un servizio che va incontro alle esigenze del territorio. “La provincia di Sondrio risulta essere una delle più anziane di Italia. ‘A casa tutto bene’ è una sperimentazione che servirà per scoprire quali sono i servizi più richiesti e necessari in questo terriotorio di montagna – spiega Piasini -. Nei due anni per cui si protrarrà la sperimentazione avremo modo di tagliare o implementare i servizi a seconda delle reali necessità delle persone. Il bello di questo progetto è proprio la possibilità di modificarlo ‘in corsa’”.

Un primo bilancio

Maurizio Piasini spiega che sono molte le famiglie che chiedono informazioni sul funzionamento del progetto e tante persone sono già state prese in carico. “Adesso è il momento di far conoscere a tutti questo servizio e trovare i canali giusti di comunicazione – aggiunge -. Per questo motivo abbiamo coinvolto i medici di famiglia, i sindacati, i sindaci dei comuni. Stiamo cercando di fare informazione in maniera capillare per arrivare ad ogni famiglia. Un lavoro iniziale importante e faticoso, ma i primi ritorni ci sono e siamo soddisfatti. La presa in cura degli anziani, nel nostro territorio dove sono sempre più numerosi è una scelta fondamentale ed è anche un atto di responsabilità: più riusciamo a tenerli nelle loro case più il nostro terriotorio rimane vivo ed unito”.

Cosa prevede il progetto

Il progetto prevede un programma personalizzato: attraverso l’ascolto e il confronto con le persone anziane e coloro che se ne occupano, è possibile predisporre programmi di intervento flessibili, capaci di adattarsi ai singoli bisogni. Un accompagnamento quotidiano: benessere fisico, emotivo e mentale sono i cardini del servizio che accompagna la persona anziana nelle attività di tutti i giorni anche attraverso un sistema di telecontrollo. Un’équipe di alta professionalità: ad occuparsi della persona anziana e dei suoi familiari, insieme al care manager, la guida nella scelta delle cure più adatte, c’è uno staff di professionisti altamente specializzati.

Dove trovare tutte le informazioni utili

Per le persone interessate a partecipare al progetto o che hanno piacere di ricevere maggiori informazioni, possono consultare il sito www.acasatuttobene.it.