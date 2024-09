“Percorsi Venerabili”, un pellegrinaggio che racconta la vita di Sant’Agostino

Sant’Agostino è Padre, dottore e santo della Chiesa cattolica, detto anche Doctor Gratiae, in italiano “Dottore della Grazia” ed è il maggiore rappresentante della Patristica, ossia la filosofia cristiana dei primi secoli, elaborata dai Padri della Chiesa e dagli scrittori ecclesiastici. Papa Francesco, recentemente, ha ricordato il suo anelito ad aderire pienamente all’amore di Dio senza lasciarsi distrarre dalle occupazioni giornaliere e senza dimenticare il prossimo.

Il Cammino di Sant’Agostino

Il Cammino di Sant’Agostino è un pellegrinaggio mariano di oltre 600 km effettuato nel nome del Santo della Grazia e collega Santuari mariani della Lombardia. Il percorso in oggetto lambisce diverse località della regione coinvolte con la figura di Agostino da Ippona: Rus Cassiciacum, oggi conosciuta come Cassago Brianza, luogo della sua conversione, Milano ovvero la città capitale imperiale, luogo del battesimo e Pavia, ove si trovano le reliquie del Santo al quale il Cammino è dedicato. Interris.it, in merito al significato più profondo di questa esperienza e alle sue implicazioni per la valorizzazione del turismo lento, ha intervistato i Davide Colavini, drammaturgo e direttore artistico del Piccolo Teatro Pratico, tra gli ideatori di “Percorsi Venerabili”, una progettualità che, attraverso molteplici attività, intende valorizzare il Cammino di Sant’Agostino.

L’intervista

Colavini, come nasce e che obiettivi ha il progetto “Percorsi venerabili”?

“Due anni fa ho intrapreso una produzione legata a un docufilm su Sant’Agostino per avvicinare le persone alla conoscenza di questa importante figura. Questa opera è strutturata in una parte documentaristica legata a delle interviste ed una parte di fiction focalizzata sui cammini compiuti dal Santo. In quel progetto, soprattutto in Lombardia, mi è capitato di vedere alcuni tratti di cammino particolarmente suggestivi. Vi sono degli scenari molto belli, in quanto vengono attraversati laghi, monti e campagne, ma anche dei tratti urbani, un po’ tralasciati, legati alla vita industriale e lavorativa della regione. Da lì è nata l’idea di sviluppare un progetto legato ai cammini e, in particolare, di rivalutare quello di Sant’Agostino. Le nostre attività si incentrano su quelli esistenti, dati dall’associazione ‘Cammino di Sant’Agostino’ con l’obiettivo di valorizzarli attraverso una serie di specifiche comunicazioni, come ad esempio dei totem informativi, un sito collegato a dei QR code posti sulle varie segnaletiche e, nei punti di maggior degrado, abbiamo pensato di fare dei murales ispiratori. In seguito, siamo riusciti ad appoggiarci a un bando di Regione Lombardia concernente il terzo settore, per il triennio 2023 – 2025 e, con una rete di partner, tra cui Acli Lecco, Aval Lombardia, Associazione storico culturale Sant’Agostino di Cassago Brianza, L’associazione cammino di Sant’Agostino, il Comune di Arosio, Acli Lombardia e l’Unione Proloco Lombarde. Grazie a questa rete siamo riusciti a dare attuazione al progetto.”

La prima tappa del vostro percorso sarà il “Cammino di Sant’Agostino. Quali sono le sue peculiarità?

“Sant’Agostino costituisce una figura importantissima per il cristianesimo e per il pensiero filosofico. Egli, nella provincia di Lecco, precisamente a Cassago Brianza, ha avuto un passaggio fondamentale attraverso la frequentazione dell’amico Verecondo e con Sant’Ambrogio a Milano, i quali gli hanno permesso la conversione. Diversi pellegrinaggi arrivano qui da tutto il mondo, però manca una conoscenza precisa sul territorio che vogliamo incentivare. La prima tappa che si terrà questa domenica partirà da Lecco e scenderà verso Galbiate, in uno scenario molto suggestivo. Successivamente ci sarà una piccola sosta presso villa Bertarelli, la quale, in passato, ha dato ospitalità a Carlo Porta. Si scenderà poi a Oggiono, dove si farà una sosta per la pausa pranzo e, i pellegrini, potranno decidere se proseguire a piedi verso Cassago oppure prendere il treno locale. Infine, si arriverà al parco archeologico dedicato a Sant’Agostino.”

In che modo, questa iniziativa, può promuovere il turismo lento in provincia di Lecco?

“Questa iniziativa è molto importante, sia dal punto di vista storico che turistico, al fine di far conoscere meglio la figura di Sant’Agostino. Turisticamente, subito dopo la pandemia da COVID-19, c’è stata una grandissima rivalutazione del cammino e del turismo lento nella zona. Esso è in grado di avvicinare qualsiasi fascia di età, permette di stare a contatto con la natura e permette a tutti di fare esercizio fisico. Il turismo lento, In Lombardia, può diventare una risorsa in quanto, il paesaggio locale, unisce diverse peculiarità, passando dal lago, alla collina e fino ad arrivare alla pianura.”

Quali sono i tuoi auspici per il futuro in merito al progetto “Percorsi venerabili”?

“Auspico che, in futuro, ‘Percorsi Venerabili’, possa raccogliere più cammini e metterli in contatto attraverso una condivisione di informazioni e una contaminazione reciproca. Vorremmo diventare il contenitore di una serie di cammini che attraversano la Lombardia e non solo. Il desiderio principale però, siccome il cammino di Cassago, all’interno dei vari di Sant’Agostino, costituisce un tratto nuovo, ci piacerebbe che diventasse una piccola classica, ovvero un appuntamento annuale, in cui pellegrini, camminatori e turisti, possono decidere di partire dalla chiesa di San Nicolò a Lecco, vicino alle rive del lago e affrontare questo percorso di 23 km, suddivisibili in due tappe. Il riconoscimento da parte del territorio è fondamentale per questo, voglio ringraziare i comuni coinvolti che ci hanno concesso il loro supporto e i patrocini. Nel futuro a lungo termine invece vorrei che, la progettualità attuale, possa diventare sempre più un contenitore per raccogliere altri cammini di questo tipo.”