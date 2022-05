il progetto di Viaggio Italia per il turismo sostenibile e inclusivo. Ambiente accessibile alle persone con disabilità. Il lancio dell'iniziativa in occasione della Giornata mondiale della bicicletta di venerdì

Mobilità alternativa e percorsi ciclabili. Lancio del progetto in occasione della Giornata mondiale della bicicletta di venerdì 3 giugno. Tracce gpx. Foto. Mappe. Testate sul terreno da Silvia De Maria. Luca Paiardi. Danilo Ragona. E’ l’iniziativa “Viaggio Italia”. Per il turismo sostenibile e inclusivo in Piemonte.

Vie ciclabili

A spiegare l’iniziativa è l’architetto Luca Paiardi. Secondo il direttore del progetto “l’obiettivo è diffondere le good-practice”. E l’idea che laddove un percorso o un luogo sia maggiormente accessibile è “molto attrattivo e frequentato”. In questo progetto “abbiamo analizzato le ciclabili con handbike muscolari o a pedalata assistita. Pensati non solo come mezzi sportivi. Ma anche di trasporto ecologici sicuri per muoversi”: Prosegue l’archetto Paiardi: “Abbiamo realizzato una mappatura dettagliata delle ciclovie. Analizzando dati e servizi. Con lo scopo di promuovere le eccellenze turistiche e culturali del pinerolese. Favorendo lo sviluppo del cicloturismo nel territorio. In particolar modo ponendo l’attenzione verso le persone diversamente abili che utilizzano una handbike. Ma anche verso persone che usano mezzi diversi. Come i rider che lavorano sulle cargo-bike”.

Turismo lento

Viaggio Italia-Pinerolo Handbike Tour è progetto all’insegna del turismo lento. Alla scoperta delle piste ciclabili del Pinerolese. E della loro percorribilità e accessibilità anche per persone con disabilità motorie. Che utilizzano mezzi di mobilità alternativi come l’hand-bike. L’uniciclo. Il ruotino elettronico. Le carrozzine da trekking. O altri mezzi di mobilità. Promosso dall’associazione B-Free. Con il riconoscimento e il contributo della città di Pinerolo. Viaggio Italia-Pinerolo Handbike Tour è la scoperta chilometro dopo chilometro delle ciclovie del pinerolese. Senza fretta. Godendosi la bellezza dei luoghi e delle persone. I percorsi sono disponibili per il download: https://www.b-free.it/percorsi-ciclabili-accessibili. Con un video promozionale: https://youtu.be/yvw7D74ApYM.

Sguardo attento

Luca Paiardi e Danilo Ragona sono documentaristi per Rai 3 e Sky. Fondatori di B-Free. In questa occasione sono insieme a Silvia De Maria. Atleta paralimpica. E hanno percorso in sella alle loro handbike e carrozzine diversi itinerari nel pinerolese. Analizzandone la morfologia. E l’accessibilità. Osservando il territorio con uno sguardo attento. Per restituire uno studio sulla fruibilità dei percorsi ciclabili al maggior numero di utenti. Dove l’accessibilità e l’inclusività si spogliano delle etichette. Sportivi con disabilità e non. Amatori o atleti agonisti. Famiglie o persone anziane.

Cicloturismo

Il cicloturismo nel pinerolese può essere per tutte e tutti. Laddove un ambiente è accessibile per persone con disabilità lo è maggiormente per tutti. Aumentare la fruibilità del territorio significa accrescere l’attrattività verso l’esterno. Con i loro progetti e le loro avventure, Luca Paiardi e Danilo Ragona diffondono un messaggio. Ossia vivere. E non sopravvivere. Viaggiare e praticare sport con una disabilità è possibile. I loro viaggi sono un inno all’amore per la vita. E un invito a scoprire il mondo. Iniziando da quello vicino a casa. Mappe gpx, descrizione dettagliata dei percorsi. Con indicazione del tipo di terreno. Delle pendenze medie. E soprattutto delle pendenze massime. E dell’inclinazione della strada. Con foto. E un video promozionale. E indicazione dei principali punti di interesse. Ma anche quelli di sosta. Sono queste le informazioni che si possono trovare sul sito https://visitapinerolo.it/outdoor/cicloturismo/. Riguardano i 4 percorsi selezionati e mappati finora e ritenuti accessibili.

Pinerolo Handbike

Francesca Costarelli è assessora al Turismo del comune di Pinerolo. “Il turismo è per tutti e tutte- sottolinea Costarelli-. il Pinerolese dimostra di credere nell’innovazione sociale. Anche in campo turistico. Per divenire un territorio sempre più accogliente. E che si interroga su come rispondere alle differenti esigenze dei turisti e dei ciclisti“. E prosegue: “Pinerolo Handbike significa scegliere di ricercare nuove soluzioni. Secondo una visione politica e sociale che mira a rendere le bellezze dei nostri comuni realmente fruibili per tutti. E, in questo caso, percorsi ciclabili a prova di handbike, trike e carrozzine. Siamo orgogliosi che il Pinerolese sia uno dei primi territori italiani all’avanguardia. In termini di accessibilità. Inclusività. E ciclabilità”.

