Pelit (Ti – Rex Sport): “Il valore dell’inclusione attraverso lo sport”

La voglia di continuare a vivere dopo una malattia causa di una grave disabilità può e deve essere di esempio per tutta la società. In questo, Murat Pelit, al quale, a 22 anni, è stato diagnosticato un tumore maligno all’osso sacro, ha dimostrato di avere una tempra adamantina. In particolare, egli, dopo questo evento traumatico, grazie al suo grande impegno, è riuscito a diventare uno dei campioni della Nazionale paralimpica di sci alpino.

L’esperienza di Ti-Rex Sport

Murat però, il cui nome in lingua turca significa “felice”, ha saputo donare anche alle altre persone con disabilità la gioia che si prova nel fare sport, attraverso la creazione di una associazione denominata “Ti-Rex sport” che ha come finalità l’inclusione delle diverse fragilità attraverso la pratica sportiva, con il supporto di speciali ausili che hanno l’obiettivo di consentire diverse attività ad alto tasso adrenalinico in contesti particolari come i sentieri e le strade di montagna in piena comodità e sicurezza. In altre parole, l’esperienza di Ti – Rex, intende abbattere le barriere e lo stigma nei confronti delle persone con disabilità, attraverso lo sport quale strumento per generare una società migliore e più attenta alle fragilità. Interris.it, in merito a questa esperienza di inclusione, ha intervistato Murat Pelit, fondatore e presidente di “Ti-Rex Sport”.

L’intervista

Come nasce e che obiettivi ha l’associazione “Ti-Rex sport”?

“Ti-Rex Sport nasce in Svizzera, nel Canton Ticino, da una mia idea condivisa anche dai miei soci. Abbiamo l’obiettivo di far vivere delle emozioni in montagna, attraverso l’utilizzo di bici speciali, a persone con disabilità e senza, cercando di creare inclusione.”

Che valore riveste, per voi, l’inclusione attraverso lo sport?

“L’inclusione attraverso lo sport ha un valore elevatissimo, è la base di ciò che fa “Ti-Rex Sport”. Uno dei nostri grandi obiettivi è quello di includere le persone con disabilità in questo senso, ma anche far vivere ai loro parenti e amici, dei momenti su tre ruote e due ruote, insieme.”

Quali sono i vostri obiettivi per il futuro? In che modo, chi lo desidera, può aiutare la vostra azione?

“Il nostro principale obiettivo per il futuro è cercare di rendere più percorsi accessibili alle persone con disabilità, sensibilizzare chi sta creando un percorso, in merito al fatto che, si può creare qualcosa anche per questo genere di biciclette. Chi vuole aiutarci può seguirci su tutti i canali social e sul nostro sito internet www.tirex.ch.”

