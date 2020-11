“Nel panorama europeo sono molte le iniziative atte a fornire ai disabili motori delle informazioni precise e dettagliate circa l’accessibilità. Casi come il tedesco wheelmap.org e molti altri portali forniscono informazioni (spesso crowdsourced) circa l’accessibilità di luoghi fisici come ristoranti, musei stazioni, etc. Tuttavia, non esiste un sistema capace di mostrare la via per raggiungere tali luoghi ed è qui che entra in gioco il valore aggiunto di Kimap. Kimap in versione navigatore funge come un Google maps che indica all’utente non la strada più veloce ma la più accessibile. In aggiunta l’algoritmo di Kimap permette la rilevazione della qualità del terreno attraversato, permettendo quindi la creazione delle mappe dell’accessibilità sopra citate”.