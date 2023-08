Appello Msf per la Siria. Medici Senza Frontiere ha chiesto al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite di rinnovare la risoluzione transfrontaliera (UNSCR 2672). Per garantire la fornitura di aiuti umanitari in Siria nord-occidentale. “Al fine di assicurare alla popolazione una fornitura continua di aiuti salvavita”. Sono necessari, perciò, “canali di accesso all’area più estesi e sostenibili con ogni mezzo possibile. E attraverso tutti i punti di attraversamento possibili”. Quindi “è scoraggiante vedere come l’accesso della popolazione agli aiuti umanitari sia rimasto invischiato in negoziati politici” afferma Sebastien Gay, capomissione di Msf in Siria. “L’incapacità di garantire una soluzione regolare e sostenibile per la fornitura degli aiuti mette a rischio la vita e la salute delle persone”. Il devastante terremoto che ha colpito la Siria nord-occidentale lo scorso 6 febbraio ha portato alla luce una situazione umanitaria già difficile. E ha mostrato le fragilità e le mancanze nella capacità di portare aiuti umanitari nella regione. L’anno fondamentale è stato il 2019.

Salvavita

Insieme ad altre organizzazioni Msf ha più volte sottolineato che il numero limitato di canali attraverso i quali possono passare gli aiuti umanitari compromette la capacità di rispondere alle emergenze. Il terremoto ha dimostrato la necessità di diversificare i canali umanitari e di garantirne la sostenibilità a lungo termine. Con un accesso adeguato all’area, si sarebbero potute evitare molte morti legate al terremoto. “Nel corso degli anni, il meccanismo transfrontaliero ha subito notevoli battute d’arresto, tra cui la riduzione dei valichi autorizzati da quattro a uno e la riduzione della durata di validità del rinnovo da un anno a sei mesi”. Ciò limita la capacità di Msf e di altre organizzazioni di fornire assistenza salvavita alla popolazione in Siria nord-occidentale. In Siria, già nel 2019 le aree civili e le infrastrutture, comprese le strutture mediche, hanno continuato a subire attacchi diretti. Migliaia di persone sono state uccise o ferite, e molte altre sono state costrette a lasciare le proprie case. “Abbiamo continuato a operare in Siria, ma le nostre attività sono state limitate dall’insicurezza e dalle limitazioni di accesso“, riferiscono gli operatori umanitari Msf.

Sostegno a distanza

Aggiungono gli operatori umanitari: “Nelle aree in cui l’accesso ha potuto essere negoziato, le nostre équipe hanno gestito o sostenuto ospedali e centri sanitari e fornito assistenza sanitaria nei campi sfollati, a seguito di valutazioni indipendenti per determinare le esigenze mediche“. Invece “nelle zone in cui non era possibile una presenza diretta, abbiamo mantenuto il nostro sostegno a distanza, costituito da donazioni di farmaci, attrezzature mediche. Generi di prima necessità, formazione a distanza del personale medico, consulenza medica tecnica e assistenza finanziaria per coprire i costi di gestione delle strutture”. Nel nord-ovest della Siria, centinaia di migliaia di persone “sono sfollate a seguito dell’offensiva lanciata nel mese di aprile 2019 dalle forze governative siriane e dai loro alleati. In particolare la Russia, nella provincia di Idlib, ultima roccaforte dell’opposizione. La maggior parte dei nuovi sfollati si è diretta verso aree densamente popolate dove non erano disponibili acqua potabile o cure mediche.

Opzioni

Avevano poche opzioni, poiché la maggior parte delle aree considerate relativamente sicure erano sovraffollate e sovraccariche in termini di assistenza umanitaria”. Anche scuole, ospedali, mercati e campi per sfollati interni sono stati colpiti e danneggiati durante l’offensiva. “In più occasioni, in particolare ad agosto e dalla fine di ottobre, le équipe mediche degli ospedali da noi sostenuti hanno dovuto affrontare l’afflusso di vittime di massa, con dieci o più feriti che arrivavano contemporaneamente- afferma Msf-. Alcuni ospedali da noi sostenuti sono stati danneggiati dai bombardamenti. Mentre altri hanno dovuto ridurre o sospendere i loro servizi, per paura di essere colpiti”.Medici Senza Frontiere è un’organizzazione internazionale fondata nel 1971 a Parigi, la cui missione è offrire assistenza medica dove c’è più bisogno. Msf si occupa di numerose attività mediche. Ossia gestione di ospedali, cliniche e centri nutrizionali, chirurgia di guerra e routinaria. Lotta alle epidemie e supporto psicologico per le vittime di traumi e guerre.

Atmeh

Quindi “abbiamo contribuito all’assistenza sanitaria di base e specialistica in diversi ospedali e cliniche nei governatorati di Idlib e Aleppo, in settori come reparti ambulatoriali e ospedalieri, pronto soccorso, sale operatorie e reparti di maternità, in coordinamento con partner locali o gestori di centri sanitari- evidenziano a Msf-. Abbiamo inoltre continuato la nostra collaborazione di co-gestione con tre ospedali di riferimento, che comporta lo sviluppo di strategie e protocolli medici con i direttori ospedalieri, il supporto di tutti i servizi, la donazione di farmaci e altre forniture mediche e la copertura dei costi di gestione (incluso il pagamento degli stipendi). Ad Atmeh, gestiamo un’unità specializzata per le ustioni, che fornisce servizi di chirurgia, innesti cutanei, medicazioni, fisioterapia e supporto psicologico”. Nel 2019 sono state eseguite in media 150 procedure al mese e i casi gravi o complessi sono stati inviati in Turchia in ambulanza.

Programmi sanitari

Proseguono gli operatori umanitari: “Abbiamo inoltre continuato a sostenere i reparti chiave dell’ospedale Al-Salama di Azaz, un’area che ospita una vasta e crescente popolazione di sfollati. Inoltre, abbiamo sostenuto programmi di vaccinazione nelle strutture sanitarie, condotto campagne di vaccinazione all’interno e intorno ai campi e contribuito con farmaci salvavita e monitoraggio per quasi 100 pazienti a Idlib sottoposti a trapianto di rene“. “In risposta all’afflusso di sfollati a Idlib, abbiamo incrementato le nostre attività nei campi, aumentando le distribuzioni di generi di prima necessità, come kit per l’igiene e materassi. Così come i miglioramenti ai sistemi idrici e igienico-sanitari e le donazioni di materiale medico di emergenza- racconta Msf. In seguito all’intensificarsi dell’offensiva militare, abbiamo anche aumentato le cliniche mobili che gestivamo negli insediamenti di sfollati, e che forniscono assistenza sanitaria di base, servizi di salute materna e cure per malattie croniche. A gennaio, abbiamo lanciato una grande risposta di emergenza nel campo di Al-Hol nel governatorato di Hassakeh. La popolazione del campo di circa 10.000 persone si è ingrandita dopo l’arrivo di altri 60.000 sfollati. Il campo è composto per il 94% da donne e bambini, arrivati dall’ultima roccaforte del gruppo dello Stato Islamico, Deir ez-Zor”.

Emergenza

“In un contesto altamente politicizzato e militarizzato, abbiamo iniziato donando generi di prima necessità. E fornendo cure di emergenza presso l’area di accoglienza del campo. Quindi abbiamo aperto una struttura sanitaria completa che offre cure di emergenza 24 ore su 24 e un centro nutrizionale ospedaliero – aggiunge Msf-.Abbiamo avviato la sorveglianza basata sulla comunità, attività idriche e igienico-sanitarie in tutto il campo, un programma di cura delle ferite sul posto per chi non poteva raggiungere le cliniche, e il trasferimento presso la nostra struttura chirurgica a Tal Tamer. Abbiamo aperto un altro centro di assistenza sanitaria di base nella ‘Dependance’, oltre ad attività idriche e igienico-sanitarie, in un’area del campo dove sono detenuti gli stranieri. Ad ottobre la situazione è cambiata in modo significativo nel nord-est della Siria, con l’improvviso trasferimento più a est delle forze della coalizione guidata dagli Stati Uniti“.

Assistenza

“Nel campo di Ain Issa, nel governatorato di Raqqa, le équipe hanno fornito assistenza sanitaria di base, vaccinazioni, servizi di salute mentale e attività idriche e igienico-sanitarie fino a ottobre, quando il campo ha chiuso e i suoi residenti sono fuggiti a causa dei combattimenti e dell’insicurezza – puntualizza Msf-.Abbiamo quindi iniziato a sostenere l’ospedale dell’autorità sanitaria locale di Ain Issa con donazioni di forniture mediche, prima di ritirarci per motivi di insicurezza. Anche le attività mediche complete, incluso il trattamento della talassemia per oltre 280 pazienti, sono state sospese nell’ospedale di Tal Abyad dopo che gruppi sostenuti dalla Turchia hanno assunto il controllo dell’area”. Prosegue Msf: “Il nostro programma ospedaliero si è concluso verso la fine dell’anno. Poiché non siamo stati in grado di negoziare la ripresa delle nostre attività con le autorità appena installate”. Nella città di Raqqa, abbiamo continuato a gestire un centro di assistenza sanitaria di base che offre cure di emergenza, visite ambulatoriali, assistenza in materia di salute mentale e vaccinazioni.

Ristrutturazione

“Al Raqqa National Hospital, abbiamo completato un’ampia ristrutturazione della struttura, e abbiamo allestito e sostenuto cure di emergenza, ospedaliere e post-operatorie, chirurgia generale e ortopedica e radiologia, nonché banca del sangue e laboratorio – puntualizza Msf-. Continuiamo a sostenere queste attività con donazioni regolari di forniture mediche e assistenza finanziaria per gli operatori sanitari. Abbiamo mantenuto il nostro sostegno all’ospedale di maternità di Kobanê/Ain Al-Arab, nel governatorato di Aleppo. Fornendo materiale medico e sostegno finanziario agli operatori sanitari. Abbiamo continuato a sostenere i programmi di vaccinazione di routine (EPI) in 12 località del distretto e abbiamo donato aiuti umanitari alle famiglie sfollate provenienti da Tal Abyad e Afrin”.

Kit

In seguito all’evacuazione temporanea dei nostri colleghi internazionali, siamo stati anche costretti a sospendere le nostre attività a Tel Kocher nel governatorato di Hassakeh, dove gestiamo un centro di assistenza sanitaria di base al servizio di una comunità araba vulnerabile. Con servizi pediatrici per donne incinte e pazienti con patologie croniche. Da novembre abbiamo gradualmente ripreso alcune attività mediche e iniziato a dispiegare cliniche mobili per assistere gli sfollati nel campo di Newroz. A ottobre, “le nostre équipe hanno distribuito generi di prima necessità agli sfollati che vivevano nei campi“, nelle scuole o presso famiglie e amici nei campi di Tal Tamer, Hassakeh e Newroz. Abbiamo donato kit igienici, coperte e tende multiuso. “A Tel Kocher, abbiamo fornito kit per l’igiene e coperte alle vittime delle inondazioni e donato 1.000 coperte e una tenda per il triage all’ospedale nazionale di Hassakeh durante un intervento per vittime di massa“, affermano Medici Senza Frontiere.