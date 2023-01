Laboratorio Lazio

Cinque mesi fa Regione Lazio ha stanziato nel complesso 970 mila euro. Per avviare, in maniera omogenea su tutto il territorio regionale, le Agenzie per la Vita indipendente. Andando così a creare dei luoghi in cui il cittadino più vulnerabile e i suoi familiari possono essere accolti. In un clima propositivo e costruttivo. Con percorsi di accompagnamento in grado di favorire l’autonomia della persona disabile. Ciò consente di valorizzare i progetti individuali. E di aiutare i beneficiari a sviluppare e accrescere le proprie capacità. L’iniziativa tiene conto delle specifiche esigenze legate alle diverse fasi della vita.

Sostegno concreto