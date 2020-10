Keep the planet clean: ripulire il mondo partendo dal carcere

“La nostra attività nasce dalla costatazione dello spreco. Solo nel carcere 4000 chili di pane al mese vengono buttati . Se nello strato più basso della società, che nell’immaginario collettivo è il carcere, lo spreco è questo, come possiamo fare qualcosa per cambiarla? Ci siamo ingegnati, abbiamo pensato tanto ed è nato un progetto che può essere diffuso anche in altri centri penitenziari d’Italia e magari anche all’estero”.

Interris.it ha voluto ricordare questa importante ricorrenza con un’intervista fatta a dei ragazzi carcere di Bollate che negli ultimi anni hanno creato un’associazione per la tutela dell’ambiente. Sono partiti proprio dallo spreco e dalla spazzatura per creare Keep the planet clean.

Il 5 ottobre è Giornata mondiale dell’habitat. Quante volte se ne parla, eppure quanto ancora è strattonato il pianeta Terra? Lo scopo di questa giornata è quello di promuovere una riflessione sullo stato delle città nel mondo e sul diritto fondamentale a un’abitazione sicura di ogni cittadino. Inoltre è fondamentale per ricordare il potere e la responsabilità di ogni abitante del mondo nel determinare il futuro della città in cui vive .

“Siamo partiti insieme da un progetto, da un’idea e ora abbiamo una squadra di quasi 30 persone. Siamo riusciti anche ad avere una sede. Dicono che è di fronte alla meraviglia e all’inaspettato di certe cose che uno impara nella vita. Partiamo da un presupposto che nulla deve essere disperso nell’ambiente, tutto può essere recuperato – ha raccontato Matteo Gorelli, responsabile insieme a Fernando Gomez dell’Associazione -. Se partiamo da ciò è perché c’è una storia di reati alle nostre spalle il che porta a volerci riscattare. Facendo un parallelismo tra noi e le persone che in qualche modo vengono considerate quasi dei rifiuti sociali noi vogliamo riscattarci in questi termini. Anche noi possiamo essere delle risorse per gli altri – continua – soprattutto perché stiamo facendo un lavoro importantissimo, il che porta ad incontrare gli altri in una maniera diversa e forse anche a coinvolgerci reciprocamente per vedere che siamo inseriti in un ambiente che deve essere salvaguardato”.

*Le foto risalgono al periodo precedente al Coronavirus per questo le persone in foto non portano i dispositivi di protezione