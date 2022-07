Non solo nel Mezzogiorno

I sequestri non sono più solo appannaggio del Sud. Dove nel triennio 2019/2021 i procedimenti sono stati il 44% del totale. Ma al Nord si è arrivati al il 25% (dato in crescita). Nel triennio sono stati iscritti 246 nuovi procedimenti in Sicilia. 218 in Calabria. 184 in Campania. Però sono rilevanti anche in Lombardia (115). In Puglia (86). E in Piemonte (74). Tre i distretti giudiziari con il numero maggiore di nuovi procedimenti iscritti nel triennio. Reggio Calabria (166). Napoli (164). Palermo (152). Ciò risulta dal dossier “Fattiperbene”. Realizzato da Libera. L’associazione ha raccolto un milione di firme a sostegno della legge. Buone pratiche diffuse in tutto il Paese, in 18 regioni e in più di 350 comuni. Le mafie, infatti, sono diffuse dal Sud al Nord. E così lo è anche l’antimafia sociale. E neanche il Covid ha bloccato la lotta contro i patrimoni mafiosi. Nel periodo agosto 2020-luglio 2021 i sequestri dei beni sono stati 8.785 (valore 1.905 milioni di euro). Con un +49% rispetto anno precedente. Sono poi state 4.246 le confische (valore 1.731 milioni di euro) +136%.