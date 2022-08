La vita oltre le barriere . Maria Grazie Zedda racconta che frequentava le scuole elementari quando si accorse che non sentiva bene. I dettati erano il suo incubo . E le attiravano molti rimproveri. Sino a quando non venne accertata la sordità. Oggi a 50 anni è un’affermata manager nel Regno Unito. E spiega di “sentire bene le vocali ma non le consonanti”. Una condizione che si porta dietro non pochi “ momenti di frustrazione ”.

Ecco la storia vera della bambina non udente di Cagliari divenuta una delle 100 top manager più influenti. Disabilità e inclusione nel romanzo di Maria Grazia Zedda Quartu Sant'Elena come location d'eccezione. Per una serata all'insegna della cultura. Capace di raccontare la bella storia di una quartese diversamente abile. Alla conquista del Regno Unito. Il chiostro dell'ex Convento dei Cappuccini di Quartu come location d'eccezione. Per una serata. Capace di raccontare la bella storia di una quartese diversamente abile. Alla conquista del ferrovia ad alta velocità più grande d'Europa. La High Speed 2. È senior manager per le Pari opportunità. Si occupa di inclusione tra i 1.800 dipendenti. Anche il marito Ian Sheeler, padre delle loro due figlie, ha problemi di udito. Ed è stato produttore alla Bbc e a Sky. Insieme hanno creato un programma adottato dal Parlamento inglese. Per permettere anche ai sordi di partecipare alla vita politica del Paese. L'assessorato alla Cultura del comune di Quartu ha organizzato la presentazione del libro "Il fruscio degli Eucalipti". Scritto da Maria Grazia Zedda. Ed edito da "Il Maestrale". Un appuntamento d'eccezione alla presenza dell'autrice. Con la quale ha dialogato Enzo Cugusi, presidente dell'associazione immigrato sardi a Torino "Antonio Gramsci".

Barriere superate