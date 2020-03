Il Prof. Manfellotto: “Vi racconto come il Covid-19 trasforma gli ospedali”

Nel nostro Paese, gli ospedali sono un sistema integrale che comunica e si compenetra. Non c’è reparto che non risenta dell’altro, in un lavoro di “squadra” che fa del nostro sistema ospedaliero il fiore all’occhiello dell’Italia nel mondo. Oggi, questa nostra eccellenza è messa a dura prova dall’emergenza sanitaria del Covid-19. In particolare, i reparti di Medicina Interna vivono la sofferenza e il sovraccarico dei reparti di Terapia Intensiva, quelli cioè che rischiano maggiormente una saturazione senza ritorno. Una sorta di colpo di frusta, spiega bene a Interris.it Dario Manfellotto, direttore di Medicina Interna presso l’Ospedale Fatebenefratelli e presidente FADOI, la Società che riunisce i medici internisti ospedalieri.

Dottor Manfellotto, lei parla di situazione complessa in tutto il comparto ospedaliero, non solo di terapia intensiva. Perché?

“La ragione è semplice: è tutto l’ospedale a farsi carico di quest’emergenza che stiamo affrontando. Mi riferisco, ovviamente, anche ai reparti di medicina interna, perché i casi positivi affetti da Covid-19 che non necessitano di terapia intensiva li gestiscono i medici internisti”.

In che modo?

“Purtroppo il coronavirus che stiamo fronteggiando porta, finora in circa il 10% dei casi, al ricovero in terapia intensiva. Ma fuori dalla terapia intensiva, i malati vengono assistiti in grossi reparti dove sono presenti tutti i positivi”.

Sta dicendo che gli ospedali assomigliano a dei sanatori di novecentesca memoria?

“Esattamente, dato l’alto numero di pazienti assistiti in ospedale si è optato per metterli tutti insieme. Nello specifico, potremmo dividere l’ospedale in tre parti: da un lato la terapia intensiva, dall’altro il reparto Covid-19 gestito da noi di medicina interna, in un altro i pazienti sospetti Covid”.

Per quanto riguarda la subintensiva?

“Tutto quello che riguarda la terapia subintensiva è gestito dai medici internisti. Sappiamo che in Lombardia sono stati messi anche altri specialisti, come i medici ortopedici. Oggi la numerosità è il punto più critico di questa epidemia”.

Quali altre criticità sono presenti?

“Senza dubbio, si tratta di una situazione ad alto rischio, dove i medici, gli infermieri e gli operatori sanitari mettono rischio la loro pelle. Si calcola che almeno il 15% dei positivi da Covid-19 fa parte del personale sanitario. Mancano mascherine, il personale sanitario non lavora in assoluta sicurezza e viene a contatto con tanti pazienti. Oggi il 65/70% dei pazienti che non è in terapia intensiva è ricoverato in medicina interna: un’area nella quale lavorano in media uno o più internisti”.