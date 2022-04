Una guerra dimenticata e la “resistenza” dell’istruzione. Centinaia di sigle combattenti attive nel Paese costringono alla fuga incessante i civili. Con gravi conseguenze sulla sicurezza dei più vulnerabili. Dallo stupro come arma di guerra. Alla sistematica devastazione delle scuole. Per fornire assistenza umanitaria alla popolazione sfollata, l’organizzazione ActionAid lancia una campagna di sensibilizzazione. E la raccolta fondi “Cambia la loro storia”. Nelle province orientali di Sud Kivu e Maniema sorgeranno nuove scuole. E tre centri polifunzionali.

Guerra perenne

In fuga perenne da violenze e scontri armati, la popolazione civile della Repubblica democratica del Congo è esposta a pericoli costanti. Gli abusi sessuali su donne e ragazzine. I rapimenti. Gli attacchi a scuole e ospedali. Queste sono solo alcune delle violenze perpetrate dai gruppi armati che si contendono il territorio. Con le sue ingenti risorse naturali. Dai metalli preziosi agli idrocarburi. L’urgenza ora è quella fornire assistenza umanitaria alla popolazione sfollata nell’Est del Paese. Nelle province del Sud Kivu e del Maniema sorgeranno nuove scuole per garantire il diritto all’istruzione dei più piccoli. E tre centri polifunzionale destinati in particolare alle donne. Concepiti come spazi protetti dove ricevere, fra l’altro, assistenza medica.

Crisi umanitaria dimenticata

Quella della Repubblica democratica del Congo resta una delle crisi umanitarie più complesse e prolungate dell’Africa. Con oltre 27 milioni di persone bisognose di assistenza umanitaria nel 2022 . In tutto il Paese si contano oltre 5,6 milioni di sfollati interni. Causati perlopiù da conflitti inter-etnici. E da scontri fra esercito regolare e le numerose sigle combattenti. Almeno 130 nelle sole province orientali del Kivu. Circa un quarto degli sfollati (1,4 milioni) ha trovato riparo nel Sud Kivu e nel Maniema. Questi conflitti risultano da sempre trascurati. Tanto dai media quanto dalla comunità internazionale. La Repubblica Democratica del Congo è un gigante grande quanto tutta l’Europa occidentale.

Il velo dell’indifferenza

Non riescono a bucare il velo dell’indifferenza neanche l’arruolamento dei bambini soldato da parte dei miliziani. Né gli abusi sessuali su donne e ragazzine. Il più delle volte l’orrore viene ignorato. La violenza di genere in particolare resta allarmante nell’Est del Paese. Con oltre 4.600 casi registrati nel solo 2021 dalle Nazioni Unite. Un fenomeno alimentato da un sistema giudiziario inadeguato che garantisce impunità. E da un contesto sociale discriminatorio e iniquo. “Lo stupro è usato come arma di guerra. Le donne vengono violentate alla luce del sole. Davanti alle loro famiglie“, racconta Eustache Masasi. Coordinatore del progetto ActionAid nella Repubblica democratica del Congo.

Senza servizi di base

Nel complesso lo spostamento massiccio di persone in fuga dalla violenza mette sotto pressione sistemi socio-sanitari già precari. Con gravi conseguenze sull’accesso a servizi di base. Da parte della popolazione sfollata e delle comunità ospitanti. Come acqua potabile, presìdi sanitari e istruzione. Particolarmente critica la condizione delle scuole nelle province del Sud Kivu e del Maniema censite da ActionAid. Gran parte degli edifici risulta inagibile o distrutta a causa dei conflitti armati. Col risultato che a oltre l’80% dei bambini in età scolastica è negato il diritto all’istruzione. “Quando i ribelli sono arrivati nel mio villaggio hanno ucciso le persone. E hanno dato fuoco alle case. Allora siamo fuggiti. Qui non abbiamo materiale per la scuola. E non ci sono aule. Perciò studiamo seduti per terra. Vorrei avere una classe con i banchi, le penne e i quaderni”, racconta Dina Jeanne, 15 anni. Sfollata con la famiglia a Malinde. Nel Sud Kivu.

Insicurezza

Sullo sfondo restano povertà estrema e insicurezza alimentare. A dispetto della concentrazione, senza uguali al mondo, di risorse naturali custodite nel sottosuolo congolese. Secondo la Banca Mondiale, oltre il 70% della popolazione (60 milioni di persone) vive con meno di 1.90 dollari al giorno. Si stima siano 860 mila i bambini e 470 mila le donne in gravidanza o in allattamento gravemente malnutriti. In un quadro simile, si inserisce la guerra in Ucraina con effetti che travalicano i confini europei. Lorenzo Eusepi è il vice segretario generale di ActionAid Italia. “L’aumento esponenziale dei prezzi delle materie prime minaccia di infliggere il colpo letale alla sicurezza alimentare di tutto il continente africano. Proviene da Ucraina e Russia metà del grano e dei cereali. Sono distribuiti come aiuti alimentari dal World Food Program. Nelle aree di crisi umanitaria”.

Conseguenze per l’infanzia

“In ogni conflitto sono le donne e i bambini a subire le peggiori conseguenze. Nell‘Est della Repubblica democratica del Congo si sta consumando una guerra da anni nel silenzio generale. E la situazione rischia di aggravarsi ancora. Il nostro impegno è di stare a fianco di migliaia di donne sfollate e dei loro figli. Per proteggerli e dare loro un futuro diverso“, precisa Eusepi. La priorità è rispondere alla crisi umanitaria. Garantendo anche un’istruzione di qualità ai bambini. Sfollati nelle province di Fizi e Minembwe (Sud Kivu) e Kabambare (Maniema). ActionAid, quindi, costruirà nuovi edifici scolastici. E riqualificherà quelli inagibili. Dotandoli di servizi igienici e ambienti riservati esclusivamente alle ragazze. Gli insegnanti e il personale scolastico riceveranno una formazione specifica. In parallelo sorgeranno tre centri polifunzionali. Rivolti in particolare a donne e bambini. Concepiti come spazi sicuri e protetti. Dove ricevere assistenza medica. Educazione sulla salute sessuale. Supporto psicologico. E dove svolgere attività ricreative e formative. I centri funzioneranno anche come piattaforme per la distribuzione di acqua pulita. Kit igienici. Materiale didattico. L’intervento nel complesso coinvolgerà direttamente 8 mila persone. Inclusi circa 5 mila bambini che finalmente potranno andare a scuola.

