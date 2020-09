Fuga di sapori: un mondo di prelibatezze fuori le sbarre

Nasce Fuga di Sapori

“Io lanciai l’idea ma quasi per ridere perché non credevo fosse pensabile e invece l educatrice mi diede carta bianca. Bisognava trovare qualcuno che si impegnasse a seguire il progetto. Dopo un anno e mezzo di peripezie varie abbiamo anche avuto il benestare del ministero dei beni culturali e siamo riusciti a ristrutturare questi locali. Oggi abbiamo circa 120 metri quadrati che abbiamo recuperato e abbiamo arredato con i mobili della falegnameria con dei lampadari antichi di legno in travertino e rimessi a nuovo, a tutti i mobili fatti in pellet dai detenuti. Gli stessi che lavorano per social wood hanno fatto questa cosa qui. I lavori sono stati fatti dai detenuti, tranne gli impianti elettrici ed idraulici per ovvi motivi”.

L’unico negozio in Italia sulle mura di cinta di un carcere

“Oggi c’è un negozio a tutti gli effetti proprio accanto al cancello del carcere, una cosa un po’ strana. L’idea era quella di esporre ciò che fanno i dipendenti di social wood ma erano mobili vuoti. Per questo abbiamo pensato di riempirli con i prodotti di alta qualità dei vari realizzati nei vari carceri italiani. Per esempio il progetto dei biscotti “Dolci evasioni” del carcere di Siracusa. Abbiamo allargato anche alle malefatte di Venezie con le loro borse, i detersivi del carcere di Trento. Con il caffè della cooperativa Lazzarelle di Pozzuoli abbiamo fatto una crema di caffè “La Brigantella” che finanzia anche la “Fondazione Solidal” dell’ospedale di Alessandria sulla ricerca delle malattie più rare. In questo modo cerchiamo di unire il mondo carcerario con quello della ricerca”.

Una produzione made in Italy sotto un marchio solidale

“Per noi è molto importante perché avere una produzione di qualità con un ingrediente di economia carceraria. Cerchiamo di mettere quanto di buono fatto dentro e lo produciamo con un marchio solidale”.

Cosa significa fare impresa nel sociale in un modo in cui si è sempre più attaccati al denaro?

“Significa tornare al vero concetto di impresa perché questo nasce non con una logica di profitto estrema. Io sono di Alessandria e se penso a cosa è stato Borsalino per il territorio vedo una persona che ha fatto del bene per tutti. Fare impresa sociale significa tornare ad un concetto di utilità per chi ne ha più bisogno con possibilità di fare nuovi investimenti. Il tutto senza essere legati solo concetto di arricchimento personale, ma del territorio”.