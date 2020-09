Ester Russo (Msf): “Nessuno deve rischiare di perdere la propria vita in mare”

Soccorso in mare dei migranti, tra disperazione e speranza. Quali sono le emozioni di chi sceglie questa missione?

“I migranti, oltre a rischiare la vita in mare, spesso si trovano a vivere l’esperienza tremenda del naufragio in cui hanno perso i propri cari o hanno visto morire altri esseri umani come loro, donne, uomini, bambini. Per il contatto umano che ho con queste persone e per la fiducia che spesso ripongono in me affidando le loro storie e il loro dolore, provo enorme gratitudine. I loro sguardi ti permettono di tornare a casa e guardare le cose in modo nuovo. Dall’altro lato provo enorme rabbia, non dovrebbe esistere il soccorso in mare, le persone dovrebbero poter arrivare attraverso canali di accesso legali e sicuri, non dovrebbero rischiare in mare la loro vita. Ogni vita persa è responsabilità delle politiche europee, per questo talvolta proviamo rabbia e senso di colpa oltre che un enorme desiderio di cambiamento”.

Quali sono le storie che incontra durante interventi come quello di qualche giorno fa a Palermo?

“Nei giorni scorsi ho realizzato un intervento di soccorso psicologico a Crotone per 13 sopravvissuti all’esplosione di un’imbarcazione in mare che ha provocato 4 morti. Ho incontrato ragazzi, anche minori, che per giorni hanno continuato a rivivere il trauma, rivedendo le immagini dei compagni di viaggio bruciati cadere in acqua. Tra loro un ragazzo somalo, dimesso dopo 6 giorni di ricovero in ospedale. Aveva il corpo pieno di ustioni. Era disperato, non era ancora riuscito a contattare la famiglia. Il cellulare si è rotto cadendo in acqua e ha perso tutti i contatti. Grazie ai social network siamo riusciti a organizzare una chiamata con la sorella. È stata commovente. Lei dopo giorni ha saputo che il fratello era vivo e lui si è rasserenato tantissimo. Soccorsi ed emergenza coronavirus”.