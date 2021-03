Come don Bosco, “fare il bene senza comparire”

Nei giorni scorsi l’ISTAT ha pubblicato il bilancio relativo all’occupazione dell’anno 2020 che ha fornito un’accurata fotografia per quanto concerne la immane crisi economica e sociale innescata dalla pandemia da Covid-19.

Il particolare, il presente rapporto sottolinea che nel 2020 l’Italia ha perso oltre il 2% dei lavoratori pari ad oltre 450 mila occupati in meno, facendo conseguentemente decrescere il numero di persone con un lavoro a 22,9 milioni, il numero più basso dal 2017.

Questa ricerca di ISTAT conferma attraverso una rilevazione empirica i dati emersi nel corso dell’emergenza Covid-19 ossia che, durante questo lasso di tempo, hanno perso il lavoro le categorie professionali già maggiormente penalizzate, quali ad esempio i giovani tra i 15 e i 34 anni con un calo occupazione di oltre cinque punti percentuali e le donne la cui perdita di lavoro si attesta attorno al 2,5%.

In seconda istanza la presente indagine statistica evidenza che il tasso di inattività, ossia il numero delle persone in età lavorativa che non ha una occupazione e non la cerca, ha avuto un incremento di 567 mila unità salendo così a 13,7 milioni.

In conclusione, alla luce dei preoccupanti dati emersi, è fondamentale che le istituzioni preposte in sinergia con i rappresentanti del mondo economico e dei lavori trovino adeguate misure a sostegno di chi sta pagando un tributo troppo alto per questa crisi sanitaria, economia e sociale facendo sì che il nostro Paese possa uscire maggiormente coeso e solidale da questo difficile frangente in ossequio al fulgido pensiero di Don Bosco: “Fare il bene senza comparire. La violetta sta nascosta ma si conosce e si trova grazie al suo profumo”.

