Una distribuzione equa dei vaccini per contrastare la pandemia

In questo difficile frangente storico connotato dalla pandemia da Covid – 19 e dalla contestuale presenza di vaccini predisposti per arginare la stessa, India e America Latina – considerata la recrudescenza dei casi di infezione – sono tenuti sotto stretta osservazione.

In particolare, per quanto concerne il Sud America, al fine di fornire un quadro esaustivo della situazione epidemiologica, è fondamentale far riferimento sia ai numeri assoluti che all’incidenza del virus in rapporto all’entità numerica della popolazione.

Tanto premesso, se si guarda all’incidenza, il Paese con il numero di casi di Covid – 19 più elevato è l’Uruguay con oltre 3 mila casi per milione di abitanti che in numeri assoluti risultano essere poco più di 11 mila casi, mentre invece – per quanto concerne il Brasile – in cifre assolute l’infezione ammonta a 250 mila casi ma l’incidenza è inferiore di quasi il 60% rispetto a quella uruguaiana ed oltre a ciò, in rapporto alla popolazione, anche Colombia, Cile, Argentina e Paraguay hanno una incidenza superiore rispetto a quella verificatasi in Brasile.

La distribuzione diseguale dei vaccini nel continente americano

Rispetto a quanto precedentemente esemplificato è fondamentale ricordare che, per il contrasto efficace alla pandemia in atto, è fondamentale una distribuzione equa dei vaccini; a titolo di esempio basti pensare che nel continente americano sono stati distribuiti oltre 310 milioni di vaccini dei quali oltre il 70% è stato inoculato negli Stati Uniti mentre solo il 30% è stato dato in dotazione ai paesi dell’America Latina maggiormente colpiti dalla pandemia.

Garantire un accesso universale e gratuito ai sistemi sanitari