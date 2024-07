Nel cuore della guerra balcanica: la testimonianza di Operazione Colomba

Qual è l’origine di Operazione Colomba in Jugoslavia?

“Operazione Colomba è nata come risposta diretta alla guerra nei Balcani. Questo conflitto ha colpito le nostre coscienze perché potevamo percepirlo così da vicino, a poche ore di macchina. Sentivamo il dovere di agire non violentemente in situazioni di guerra, partendo dall’ascolto e dal sostegno alle vittime”.

Qual è stata la tua esperienza durante quel periodo?

“Ho trascorso diversi anni nei Balcani, dal 1992 al 1993 in Croazia e poi dal 1998 al 1999 in Kosovo. Ho iniziato con campi di condivisione temporanei e successivamente abbiamo stabilito presenze permanenti per sostenere il dialogo e la pace tra etnie diverse, vivendo tra campi profughi e zone di conflitto. Dopo aver operato nei Balcani, sono stato anche in Palestina e in Cecenia; infine, ho vissuto 15 anni in Africa. Sono rientrato in Italia da meno di un anno”.

Che ricordi hai delle persone e delle situazioni vissute durante la guerra in Bosnia-Erzegovina?

“Ho ricordi di grande umanità: persone che, nonostante le circostanze drammatiche, non erano così diverse da me. Ho visto famiglie distrutte, sofferenti e disperate per il futuro, ma anche momenti di speranza e di rinascita attraverso il supporto reciproco e la costruzione di legami umani profondi”.

Qual è il messaggio di Operazione Colomba in contesti di conflitti globali?

“Il messaggio è quello di mettere al centro il diritto alla pace e alla sicurezza delle persone, prima di ogni considerazione politica o geopolitica. È essenziale cambiare le priorità nei negoziati internazionali per garantire la protezione delle persone vulnerabili”.

In che modo la figura di don Oreste ha ispirato la tua vita?

“Don Oreste Benzi è stato un esempio straordinario di impegno per la pace. Era un profeta che ha ispirato tanti giovani con il suo coraggio e la sua costante attenzione agli ultimi. Il suo spirito guida ancora l’Operazione Colomba nel perseguire la pace e la giustizia in diverse zone di conflitto. Sempre al passo degli ultimi”.