L’effetto della pandemia sull’industria

“Operativamente l’emergenza sanitaria impone alle imprese di presidiare con rigore le misure di prevenzione”, puntualizza l’uomo d’industria modenese. Esperto di “human resources” con formazione giuridica si è occupato di gestione del personale in Piemonte, Emilia Romagna, Lombardia, Umbria e Marche. Lo smart working “richiede un’efficace organizzazione aziendale. Da casa il lavoro diventa strategia“, sostiene Famiglietti.

Riorganizzazione interna

Evidenzia il manager emiliano: “Il lavoro domestico, se efficacemente organizzato, non danneggia né l’azienda né il lavoratore”. Sugli effetti della crisi Covid nella riorganizzazione interna delle imprese, Interris.it ha intervistato Andrea Famiglietti, autore di documentati e apprezzati libri sulla vita d’impresa. Come “Correndo con il diavolo. Anime in saldo al mercato del lavoro” (Aldenia). “Per le aziende lo smartworking è più una risorsa che un costo”, sottolinea Andrea Famiglietti alla luce di una lunga esperienza lavorativa in multinazionali dell’industria. In che modo il protrarsi della crisi Covid incide in Italia sulla gestione delle risorse umane?

“Costringe le imprese a ripensarsi, ad adattarsi ad uno stato di necessità che va cronicizzandosi. Operativamente questo significa presidiare con rigore le misure di prevenzione. Garantendo, ad esempio, distanziamenti sufficienti nelle mense. Dispenser di gel igienizzante in ogni punto nevralgico dei plant. E all’ingresso-uscita di ogni ufficio. Aumentando il ruolo attivo degli enti preposti alla sicurezza del lavoro e dei medici competenti”. Perché?

“Per ottenere informazioni dettagliate e quotidiane da trasferire poi ai dipendenti e ai sindacati. Inoltre vanno organizzate per tempo le giornate spendibili con smart working. Unica vera e concreta risorsa ad oggi disponibile per diminuire le occasioni di assembramento. Senza compromettere la produttività”. Quali sono le difficoltà principali che un’impresa si trova ad affrontare nell’ amministrare la riduzione della presenza di personale in sede?