La disabilità nella bufera della pandemia. “La maggiore propagazione dei contagi Covid non ci vede protagonisti, ma ci può vedere vittime. Le persone con disabilità rare e complesse, che noi rappresentiamo, in genere, non si ammassano. Non affollano luoghi senza rispettare le più elementari disposizioni di sicurezza. Raramente vanno in vacanza in giro per il mondo. Quali difficoltà troveremo sulla nostra strada è ora difficile da dire. Ciò dipenderà dal continuo susseguirsi di disposizioni e dalla loro applicabilità”, spiega a Interris.it Antonio Massacci, impegnato in prima linea nella onlus Anffas, l’associazione nazionale delle famiglie dei disabili intellettivi.

Allarme disabilità

Evidenzia Massacci: “Per assistere i disabili in pandemia hanno lavorato fino allo sfinimento professionisti e volontari. Un patrimonio di valori e capacità impossibile da descrivere tanto è variegato e prezioso. Soprattutto ai volontari va il mio encomio per essersi esposti, per aver spinto alla massima grandezza, il nobile gesto del dono di sé che li distingue”. L’aggravarsi della pandemia, vista dalla prima linea dell’assistenza, quali difficoltà e sfide pone al mondo della disabilità?

“La seconda ondata della pandemia non pone problemi diversi da quelli posti dalla prima. Ora li pone però, a persone pronte, a persone consapevoli. Consapevoli dell’entità del rischio. Consapevoli di essere oggetti trascurati e non soggetti a cui dare la massima cura e attenzione. Consapevoli di non avere guide valide e troppo spesso conflittuali e contraddittorie tra di loro. Consapevoli di dover fare ricorso alle proprie energie, a tutte le energie (morali, affettive e sapienziali) di cui dispongono. L’auspicio è che si sia fatto tesoro dei tanti errori dell’inizio del Covid, alcuni spiragli di luce nei meandri dei testi si vedono. Confidare in una maggiore attenzione nei nostri riguardi è adesso un obbligo per noi. Anche se, le esperienze precedenti non ci fanno stare tranquilli”. C’è il pericolo di chiudersi nella sofferenza e nell’egoismo come avverte il Papa?