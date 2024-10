“Con loro come loro”: Gennaro Giudetti e la sua vita a fianco degli ultimi

Un viaggio bellissimo con Gennaro Giudetti operatore umanitario, protagonista e autore del libro che all’età di 19 anni si è trovato di fronte agli ultimi e non si è sentito giudicato. Un ragazzo complesso con l’urgenza di dire la verità e con un forte senso di giustizia. In seguito a un’esperienza di scout in Albania ha iniziato a trovare le prime risposte e a occuparsi delle persone in difficoltà iniziando con “Operazione Colomba” della Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, fino ad arrivare a collaborare con la FAO.

Dalle operazioni di salvataggio nel Mediterraneo ai campi profughi in Libia, dalle missioni in Colombia all’emergenza Covid in Italia, Giudetti ha visto l’umanità nel suo volto più crudo e nel suo lato più bello. Un viaggio che lo ha segnato profondamente, trasformandolo in un testimone privilegiato delle sofferenze del mondo.

Perché un libro su un operatore umanitario?

Gennaro vuole porsi allo stesso livello delle persone che va ad aiutare, quindi vivendo come loro e con loro (come si legge nel titolo). “Non volevamo un racconto romanzato – spiega la giornalista Angela Iantosca, co-autrice del libro – ma far sentire il dolore di queste persone, far capire il privilegio che abbiamo e la nostra responsabilità di fronte a queste tragedie”.

Il libro rivolto a quei ragazzi che vorrebbero intraprendere questo percorso, ma che spesso non hanno la giusta formazione e informazione, ma anche agli adulti: genitori e parenti che hanno ragazzi che sono disposti a partire e a stare dalla loro parte

“Con loro, come loro” è un libro che invita alla riflessione. Un libro che ci ricorda che non possiamo restare indifferenti di fronte alle disuguaglianze e alle sofferenze del mondo. Un libro che ci invita ad agire, ciascuno nel proprio piccolo, per costruire un futuro più giusto e solidale.

“Gennaro mi ha fatto un regalo enorme nel chiedermi di scrivere questo libro – rifletta ancora Angela Iantosca – un viaggio rocambolesco dal momento che come operatore umanitario era sempre in viaggio e io ho cercato di tradurre le emozioni e le sensazioni che mi comunicava. Un tassello importante per la mia anima. Le persone descritte nel libro fanno parte della mia vita e danno un insegnamento così importante che spero di far arrivare agli altri”.

Parte del ricavato derivante dai diritti d’autore sarà devoluta a Operazione Colomba, Corpo Nonviolento di Pace della Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII.