“Io e Milena siamo molto onorate di ricevere questo riconoscimento e siamo orgogliose di dare lustro alla città di Fabriano e alla Società Ginnastica Fabriano che ci ha cresciute e portate a raggiungere grandi risultati”. Così a Interris.it Sofia Raffaeli, campionessa mondiale di ginnastica ritmica in forze alla Società Ginnastica Fabriano, commentando il conferimento odierno della cittadinanza onoraria della città a lei, alla ginnasta Milena Baldassarri e alle allenatrici Kristina Ghiurova e Julieta Cantaluppi.

Le motivazioni della cittadinanza onoraria

Interris.it ha intervistato la sindaca di Fabriano, Daniela Ghergo, sulle motivazioni del riconoscimento della cittadinanza onoraria.

“La cittadinanza onoraria è stata data perché Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri sono atlete che impersonificano valori importanti per la comunità: tenacia, impegno, sacrificio, determinazione e passione. Sofia e Milena sono dunque due modelli positivi per tutti, specialmente per le loro coetanee e le ragazze più giovani. Passano otto ore al giorno in palestra, vanno alla scuola serale, studiano, hanno vita sociale…Incarnano un impegno positivo e virtuoso”.

“Hanno inoltre raggiunto successi strepitosi per due ragazze di soli 21 e 18 anni, dunque con una carriera ancora lunga davanti. Risultati straordinari che hanno portato il nome di Fabriano alto nel mondo. La Città della Carta, colpita dalla crisi economica prima e dal terremoto poi, finalmente è ritornata a splendere per eventi positivi”.

“Sofia Raffaeli ha ricevuto lo scorso 14 novembre il Collare d’Oro al Merito Sportivo alla presenza del presidente del CONI Giovanni Malagò e del Ministro dello Sport Andrea Abodi. Si tratta del massimo riconoscimento sportivo del Coni che può essere riconosciuto una volta sola nella vita. Milena Baldassarri ha partecipato alle Olimpiadi di Tokyo posizionandosi al sesto posto negli all-around: miglior piazzamento olimpionico della storia per un’italiana!”.

“Sono infine ragazze che fanno parte della nostra comunità perchè vivono qui sin da quando sono bambine insieme alle loro allenatrici. Rappresentano la ‘meglio gioventù’ e la città di Fabriano è onorata di poterle accogliere e di donare loro una ‘casa’ dal punto di vista sportivo mentre loro tengono alto il nome di Fabriano nel mondo”.