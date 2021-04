Sos Caritas

Per effetto della pandemia i “nuovi poveri” sono aumentati del 45%. L’ultimo rapporto Caritas presentato a Firenze descrive il raddoppio delle richieste di aiuto. Ed è allarme per “quando finiranno il blocco dei licenziamenti e quello degli sfratti”. E il volontariato si mobilita anche in modo originale per far fronte allo tsunami sociale provocato dal Covid. Dalle consulenze legali all’abbattimento delle barriere linguistiche e culturali. Un servizio di supporto alla persona totalmente gratuito e itinerante. Pensato per tutti coloro (dai minori agli anziani) che hanno bisogno di un aiuto. Per destreggiarsi nel mondo dei servizi. Non sempre di facile accesso per chi non possiede gli strumenti adeguati. In un periodo complesso. In cui lontananza e isolamento sono diventate condizioni sempre più diffuse.