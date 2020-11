“L’opera assistenziale di don Bosco e dei suoi ragazzi negli ospedali di Torino fu eroica-sottolinea a Interris.it il cardinale Farina-. Durante l’epidemia di colera nel Piemonte di un secolo e mezzo fa, don Bosco affrontò difficoltà analoghe alla situazione oggi determinata dal coronaviris”, precisa Interris.it il cardinale Farina-. All’epoca non esistevano le possibilità offerte oggi dalla scienza né i mezzi sanitari di cui disponiamo”. Di tutto ciò, evidenzia il cardinale Farina, “si trova dettagliata testimonianza nel volume ottavo delle Memorie Biografiche di don Bosco dove viene efficacemente ricostruita l’emergenza colera nella Torino del 1854″. E aggiunge il porporato: “Sono molte pagine di vivida raffigurazione di una situazione di generalizzata emergenza sanitaria. Un’analisi approfondita di questi racconti è stata offerta da don Pietro Stella nel libro ‘Don Bosco nella storia economica e sociale (1815-1870)”.

Don Giovanni Battista Lemoyne, nel quinto volume de “Le memorie biografiche di don Giovanni Bosco”, riporta: “abbiamo saputo che, fin dai primi giorni del pericolo, don Boscofece questa preghiera al Signore: ‘Mio Dio,, ma risparmiate il tenero gregge’. Poi, rivolgendosi alla, disse: ‘Maria, voi siete; deh! Preservatemi questi amati figli. E qualora il Signore volesse una vittima tra noi, eccomiquando e come a Lui piace'”. La sera del 5 agosto 1854 , Giovanni Bosco fece questo discorso ai suoi: “Ecco dunque, miei cari figli, i rimedi che vi suggerisco per andare. Sono i medesimi prescritti dai medici:, tranquillità di spirito e coraggio. Ma come potrà avere tranquillità di spirito e coraggio chi è in? Io voglio anche che ci mettiamo anima e corpo nelle mani di Maria. Quale medicina è migliore e più efficace della, chiamata dalla santa Chiesa ‘‘?”.