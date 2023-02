Nei campi si decide il futuro del pianeta. “Non c’è umanità senza coltivazione della terra“, insegna Francesco. Sono sempre più gli istituti agrari che sentono la necessità di adeguare i piani di studio. E di mettere, sin da subito, i giovani a contatto con le aziende e con le basi dell’Agricoltura 4.0. Nell’udienza alla Coldiretti il Papa dell’enciclica green Laudato si’ ha richiamato la sfida di realizzare un’agricoltura a basso impatto ambientale. E cioè “fare in modo che il nostro coltivare la terra sia al tempo stesso anche un custodirla. Solo così, infatti, le future generazioni potranno continuare ad abitarla e a coltivarla”. Come continuare, quindi, a produrre buon cibo per la vita di tutti? “La stabilità climatica è a rischio. L’aria, l’acqua e il suolo stesso perdono la loro purezza a causa dell’inquinamento”, avverte il Pontefice. E sollecita “una puntuale azione di custodia del creato. No, dunque, allo “sfruttamento della terra”. Come se fosse “una cosa senza rapporto con noi e non più la madre”. Per poi “lasciarla indebolire e abbandonarla perché non serve a niente“.

Il futuro nei campi

Il Pontefice rievoca la storia di una “agricoltura sociale dal volto umano”. Fatta di “relazioni solide e vitali” tra l’uomo e la terra. “La terra ci dà il frutto ma anche la terra ha una qualità per noi – evidenzia Francesco-. La terra custodisce la nostra salute. La terra è sorella e madre che cura e che sana. L’ispirazione etica motiva e sostiene la dottrina sociale cattolica. Il lavoro per coltivare e custodire la terra va adeguatamente considerato e valorizzato“. Il futuro è far amare ai giovani le attività nei campi. Un esempio è il progetto educativo proposto da xFarm. Con l’Istituto Superiore di Istruzione Agraria “Duca degli Abruzzi” di Padova è in svolgimento l’impegno formativo direttamente con gli studenti. Attraverso la digitalizzazione dell’azienda agricola didattica della scuola. In particolare, sono stati installati diversi sensori. Gli obiettivi sono il monitoraggio ambientale e il funzionamento di una stazione metereologica. Ciò aiuta gli studenti a prendere confidenza con le nuove tecnologie. Rendendo la didattica sempre più concreta e 4.0.

Gestione dell’attività

“Operiamo in molti istituti”, racconta Marco Golino, responsabile del progetto xFarm Education – insieme ai docenti, gli studenti hanno creato un proprio profilo sull’app xFarm. In questo modo, ogni alunno può creare una propria azienda agricola virtuale. Andando a simulare la gestione di un’attività reale. E’ un modo per avvicinare gli studenti in modo pratico al mondo del lavoro. E ciò contribuisce a colmare il gap spesso presente con l’istruzione“. E prosegue Golino: “Siamo convinti che non ci possa essere una transizione digitale senza una adeguata formazione di chi opera nel settore. Per questo abbiamo deciso di promuovere delle attività mirate che vadano proprio in questa direzione. Partendo proprio dalle scuole”. Infatti “gli istituti agrari sono cuore pulsante del nostro Paese”. E “rappresentano degli hub di innovazione molto importanti. Nonché il terreno fertile nel quale fioriscono i talenti del futuro. Siamo davvero soddisfatti delle iniziative portate avanti fino ad ora”. E, puntualizza Golino, “siamo onorati che tante scuole continuino a sceglierci per supportare il percorso dei ragazzi” .

Aggiornamento costante

Le iniziative di xFarm vanno anche nella direzione della formazione continua e dell’aggiornamento costante dei professionisti impegnato nel settore. Per queste esigenze è nata xFarm Academy. Si tratta di un corso online totalmente gratuito e aperto a tutti. Composto da cinque lezioni in diretta. Giunto già alla settima edizione. E con più 1200 professionisti formati. I promotori dell’iniziativa procedono nell’ottica di ampliare la propria offerta. Proponendo contenuti sempre più rispondenti alle esigenze del mercato. A fine mese, infatti, verrà lanciata anche un’implementazione dell’Academy. Ossia un secondo livello con l’aggiunta di due nuove lezioni che renderanno il percorso ancora più completo. Oltre a questi progetti, nel 2023 xFarm Technologies prevede di continuare le proprie attività di formazione all’Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali. Prosegue, inoltre, il lavoro di divulgazione sui canali social. Nell’ambito delle tecnologie e delle opportunità dell’Agricoltura 4.0. Non c’è futuro per l’umanità senza lavoro nei campi.