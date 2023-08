Brinati: “L’importanza dell’agricoltura biologica per la tutela dell’ambiente”

L'intervista di Interris.it al dott. Claudio Brinati, biologo ed esperto in coltivazioni biologiche in merito al valore dell'agricoltura biologica

L’agricoltura biologica è un metodo agricolo che ha l’obiettivo di produrre alimenti con sostanze e processi naturali. Ciò significa che tende ad avere un impatto ambientale limitato, in quanto incoraggia a utilizzare responsabilmente l’energia e le risorse naturali conservare la biodiversità, preservare gli equilibri ecologici regionali, migliorare la fertilità del suolo e mantenere la qualità delle acque. Inoltre, le leggi in materia di agricoltura biologica favoriscono il benessere degli animali e impongono agli agricoltori di soddisfarne le specifiche esigenze comportamentali. Interris.it, in merito alle potenzialità presenti e future di questo comparto per la tutela dell’ambiente e il coinvolgimento dei più giovani, ha intervistato il dott. Claudio Brinati, biologo ed esperto in coltivazioni biologiche.

L’intervista

Qual è il valore del comparto biologico in Italia?

“Il comparto del biologico in Italia, ad oggi, è in crescita. Rappresenta circa il 20 – 25% delle produzioni di agricoltura e comincia ad assumere una veste importante, perché ormai c’è una forte richiesta da parte di tutti i consumatori ed è ormai facile trovare in tutte le catene di supermercati, ma anche nei negozi specializzati, prodotti biologici sia freschi che trasformati.”

In che modo, secondo lei, si può incentivare ulteriormente l’avvento del biologico e, allo stesso tempo, preservare l’ambiente in questo periodo di grandi cambiamenti climatici?

“Chi attua delle pratiche di agricoltura biologica, è insito all’interno del regolamento e delle leggi che lo regolano, una particolare attenzione all’ambiente. Partendo dalle fasce attorno ai campi, le colture che vengo curate senza eccesso di concimi o nutrienti in campo. Tutto ciò che viene utilizzato come concimazione nel biologico è di origine organica, non c’è chimica in campo. Non scordiamo che, anche in riguardo ai trattamenti, se le nostre colture di ammalano, possiamo intervenire, sia facendo un’azione preventiva usando dei presidi di origine organica, derivate da produzioni animali o oli particolari. È consentito un piccolo utilizzo di materie chimiche dove proprio non è possibile farne a meno, ma sono ridotte a quantitativi irrisori. Visto l’annata che ha colpito la coltura di viti e la necessità di utilizzare il rame sulla vite, l’uso dello stesso è consentito anche nell’agricoltura biologica, seppur con quantitativi bassissimi”.

Come si può favorire l’avvicinamento dei giovani a questa tipologia di agricoltura e ad un consumo più consapevole?

“L’agricoltura biologica è molto giovane. Gran parte degli operatori che lavorano e si certificano nel settore biologico sono giovani. Quindi, di fatto, il ricambio generazionale nella conduzione delle aziende agricole sta portando ad un incremento delle attività certificate in bio. I giovani sono naturalmente attirati da questi nuovi sistemi agricoli e si avvicinano con un approccio culturale superiore rispetto alle vecchie generazioni. I più giovani si avvicinano a questo settore non solo per seguire il lavoro dei loro padri, ma si formano specificatamente per poi andare a condurre nuove aziende agricole bio oppure certificate con altri sistemi, come quello della produzione integrata che, di conseguenza, hanno un bassissimo impatto sulle risorse”.

Quali sono i suoi auspici per il futuro in merito alla diffusione dell’agricoltura biologica? In che modo si può difendere il pianeta attraverso questa tipologia di agricoltura?

“Auspico una crescita sempre maggiore di questa attività. Ciò è portato anche dalla strategia politica comunitaria che sta sempre più interessando questa tipologia di produzione. Nei prossimi anni dovremo raggiungere almeno il 30% della superficie agricola coltivata in biologico. Il consumatore da questo ne trae sicuramente dei giovamenti, in quanto mangia un prodotto più sano che, sicuramente, anche in una prospettiva dell’allungamento della speranza di vita media delle persone, l’alimentazione rappresenta una componente fondamentale. Gli alimenti, se prodotti in una maniera rispettosa dei cicli naturali e senza l’impatto della chimica, rappresentano un viatico per la crescita di questo comparto”.