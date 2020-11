“In questa situazione di emergenza sanitaria e sociale serve tutto. E sapere di poter contare, almeno in parte, su un bisogno fondamentale come il cibo, è un punto di partenza“, afferma a Interris. it Giovanni Bruno, presidente Fondazione Banco Alimentare Onlus. Per chi ha più bisogno di aiuto

Afferma Giovanni Bruno a Interris.it: “Per questo, seppur in una circostanza complicata, proponiamo ancora una volta la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare. C si terrà come sempre l’ultimo sabato di novembre, il 28. Sarà in modalità nuova, ‘dematerializzata’. Per rispettare tutte le norme. E per contribuire a tutelare la salute di tutti. Si potranno acquistare alle casse dei supermercati delle card del valore di 2, 5 o 10 euro. Che saranno trasformate in cibo. E distribuite su tutto il territorio nazionale. Per cercare di rispondere sempre più al crescente bisogno”. Quali sono le principali esigenze alimentari nella seconda ondata della pandemia?

“Il bisogno cresce. E crescerà certamente nelle prossime settimane. Chi ha cercato di resistere, dando fondo per esempio ai risparmi, di fronte a questa nuova ondata non solo si trova ancora più in difficoltà economica ma anche sempre più prostrato psicologicamente”. Ora che la fase acuta dell’emergenza riguarda tutte le regioni italiane e non solo il nord, come è cambiato il vostro intervento?