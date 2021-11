Allarme dell’Unicef in Afghanistan: bambini trasformati in forza lavoro. Sos infanzia violata. I ragazzi non tornano a scuola a causa del lavoro minorile e delle difficoltà finanziarie. Peggiorate con la pandemia. La crisi Covid, infatti, non fa che aggravare la situazione. Da quando i talebani hanno ripreso il potere con la forza, alle giovani non è concesso accedere all’istruzione secondaria. E di conseguenza non è permesso tornare a scuola.

Allarme per i bambini

Con il ritorno al potere dei talebani dilaga la piaga delle spose bambine. L’indagine internazionale svela l’inferno in cui sono sprofondate le famiglie senza cibo nelle aree rurali. La miseria è esplosa per l’esclusione delle donne dal lavoro. A causa della fame donne e bambini stanno diventano la merce di scambio per il cibo. E la ricerca condotta da Unicef denuncia decine i casi di atrocità. Avvertono le Nazioni Unite: “I divieti talebani impediscono alle donne di svolgere la maggior parte dei lavori retribuiti. Ciò ha colpito proprio le famiglie dove le donne erano le colonne portanti. Anche nelle aree in cui le donne possono ancora lavorare (come l’istruzione e l’assistenza sanitaria) potrebbero non essere in grado di soddisfare i requisiti talebani”.

Sacrificio

Difficili gli aiuti. Ad agosto il dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha rilasciato delle licenze. Esse consentono ad alcuni partner del governo di intraprendere transazioni con i talebani. Per consentire l’assistenza umanitaria. Tuttavia le sanzioni in vigore continuano a causare esitazione e confusione tra molti donatori. Ma organizzazioni e ong spingono per accelerare gli aiuti al popolo afghano. Soprattutto è importante che le ragazze smattano di essere sacrificate.