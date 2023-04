I bambini non possono crescere dietro le sbarre

In Italia ci sono 25 bambini dai 0 ai 3 anni che vivono la detenzione con le proprie madri in carcere. Nel 2011 con la legge 62 sono stati introdotti gli l’I.C.A.M. (Istituti a Custodia Attenuata), gestiti dallo stato e le case famiglia protette, patrocinate invece da enti privati. Purtroppo però, non tutti i bambini stanno beneficiando di questa

legge. Noi di Interris.it ne abbiamo parlato con Giovanna Longo, Presidente di A

Roma, Insieme-Leda Colombini ODV, associazione costituita nel 1991 per volere di

Leda Colombini, donna forte che per prima ha avuto il coraggio di varcare il carcere

di Rebibbia per promuovere attività di svago con i bambini delle detenute.

Giovanna, chi sono questi bambini in carcere?

“Sono delle creature senza colpa che vivono dietro le sbarre del penitenziario

femminile. Agli occhi della società si tratta di un numero molto esiguo, ma per noi

sono troppi e per loro dobbiamo lottare. Ad oggi i bambini reclusi a Rebibbia sono

due neonati ed è davvero agghiacciante pensare che i primi fotogrammi che

riusciranno a vedere saranno le sbarre, mentre i primi suoni saranno il rumore delle

chiavi tra le mani delle guardie carcerarie”.

Che differenza c’è tra gli I.C.A.M e le case famiglia protette?

“In Italia gli I.C.A.M. sono quello di San Vittore a Milano, della Giudecca a Venezia,

di Lauro in provincia di Avellino, di Torino e di Cagliari. Il personale carcerario non è

in divisa, ma questo non basta per far vivere i bambini in un ambiente adeguato alle

loro esigenze. Loro hanno bisogno di camminare all’aria aperta, di respirare la libertà

e di instaurare un rapporto forte con le madri che a loro volta devono sentirsi

responsabilizzate. La loro attuale condizione detentiva infatti, essendo mediata dalle

molte figure professionali che lavorano all’interno di questi istituti, impedisce una

relazione genitoriale. Per questo noi chiediamo l’apertura di altre case famiglia che

andrebbero a sommarsi alle due ad oggi presenti a Roma e a Milano.”

Come vivono i bambini nelle case famiglia?

“In un contesto più simile alla normale quotidianità. Qui le misure restrittive e le

regole della detenzione si applicano solo alle donne e, qualora il magistrato lo ritenga

opportuno, le madri possono uscire per accompagnare i figli a scuola e al parco. La

donna gestisce il suo tempo e i suoi spazi con il figlio ed inizia un percorso di

reinserimento nella società. Il bambino a sua volta ha la possibilità di relazionarsi con

persone esterne e vivono con più serenità la detenzione della madre”.

Giovanna ha parlato di I.C.A.M. e di case famiglia protette, ma perché ci sono

ancora bambini in carcere?

“Le motivazioni possono essere molte, come la pena lunga della madre o

semplicemente perché non ci sono abbastanza case famiglia per poterli accogliere. La

legge Siani, approvata in parlamento durante la scorsa legislazione chiede che

“nessun bambino varchi più la soglia di un carcere”, che è anche il motto della nostraassociazione. Mancava solo il via libera definitivo dal Senato, ma lo scorso 8 marzo

Fratelli D’Italia ha chiesto delle modifiche al testo, rallentando l’iter”.

Che cambiamento viene richiesto?

“Fratelli d’Italia vorrebbe modificare due passaggi sulla condizione penale delle

madri. Era già previsto che per reati di ‘eccezionale rilevanza’ la custodia fosse

assegnata agli I.C.A.M. anziché alle case famiglia protette. FdI ora chiede che a

incidere sulla valutazione dei giudici siano anche le situazioni di recidiva. Se le

modifiche vengono accettate, si potrebbe sospendere o revocare del tutto la

responsabilità genitoriale, cioè separare i figli dalle madri detenute. Questo

abolirebbe il principio su cui si fonda la legge in vigore, la 62/2011 cioè quello di

tutela e valorizzazione del rapporto tra genitori detenuti e figli molto piccoli”.