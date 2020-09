Ho amici in paradiso: quando il cinema diventa terapia

La bellezza della diversità, il servizio sociale come luogo di rinascita ai valori autentici della vita. L’amicizia come “anticipazione” del paradiso in terra e l’inclusione sociale delle persone con disabilità. Senza dimenticare il volontariato come via per riscoprire la bellezza del dono di sé agli altri. Sono i temi che il regista Fabrizio Maria Cortese mette sempre al centro delle sue storie. Racconti emozionanti che hanno a che fare con il quotidiano, storie e volti riportati sul grande schermo che in quelle due ore aiutano a riflettere sul vero senso della vita.

La disabilità raccontata senza falsi pietismi “Ho amici in paradiso è proprio uno di quei film che tocca le corde più sensibili dell’animo umano. Un film che mette al centro la disabilità vista come normalità. Affronta il tema con leggerezza e senza falsi pietismi, fondendo realtà e finzione e unendo nel cast attori professionisti e i veri ospiti del centro Don Guanella. Ragazzi disabili che si sono messi in gioco riuscendo a dare il meglio di sé. Prodotto dalla Golden Hour Films con Rai Cinema, in associazione con l’Opera don Guanella e DESI. É stato girato in collaborazione con Ufficio l’Nazionale per le Comunicazioni Sociali della Conferenza Episcopale Italiana e la Fondazione Ente dello Spettacolo” con queste parole il regista descrive il film in un’intervista per Interris.