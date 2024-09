“Accarezza l’arte”, la cultura che diventa accessibile a tutti

L’arte, la scultura e la didattica ad esse correlata rappresentano un potente strumento di inclusione e sviluppo della creatività per le persone con disabilità, aiutando allo stesso tempo a creare legami tra gli individui e le diverse comunità, permettendo loro di esprimersi anche quando non sarebbero in grado di farlo.

L’esempio di Prato

A Prato, l’associazione “Arcantarte” da anni opera in questo versante per favorire un processo comunicativo di crescita e relazione attraverso diverse attività culturali, artistiche, ambientali ed educative, del tempo libero con attenzione alla sostenibilità e all’inclusione attraverso l’esplorazione tattile la quale, dal 20 al 28 settembre nel cortile interno di palazzo Vaj, sarà protagonista della mostra “Accarezza l’arte”. Interris.it, in merito alle finalità di questo evento culturale, ha intervistato l’architetto Antonella Nannicini, presidente di “Arcantarte”.

L’intervista

Arch. Nannicini, come nasce e che obiettivi ha l’iniziativa “Accarezza l’arte”?

“L’iniziativa ‘Accarezza l’arte’ nasce nel 2017, praticamente all’esordio della nostra associazione. Il nostro intento era quello di fare una mostra d’arte, focalizzata in particolare sulla scultura, rivolta a tutti. Toccando le opere si ha la possibilità di capirle meglio E percepire l’anima dell’artista che l’ha creata. Diversi scultori ci hanno prestato le loro opere e, abbiamo dato vita a una mostra sensoriale, con l’intento di rendere fruibile questa forma d’arte anche alle persone non vedenti in quanto, all’epoca, non c’erano ancora molte possibilità in tal senso al di fuori dei musei specializzati. Attraverso il tatto, il quale è un senso analitico, si ricostruisce nella mente ciò che si è toccato pertanto, tale esercizio, può essere svolto da tutti, bendati o a occhi chiusi.”

In che modo, la stessa, può favorire la fruizione dell’arte da parte delle persone con disabilità?

“Questa mostra può incentivare molto la fruizione dell’arte da parte delle persone con disabilità. Ultimamente, attraverso il Pnrr, si sono aperte nuove possibilità che però, prima non si avevano. La scultura dà la possibilità di toccare un oggetto, percepirne la forma e poter dialogare in merito. In particolare, la mostra ‘Accarezza l’arte’, la quale viene fatta col patrocinio dell’Unione Italiana Ciechi, sezione di Prato, è giunta all’ottava edizione e, gradualmente, si sta ampliando. Quest’anno ad esempio, oltre alla scultura, esponiamo i materiali dei mosaici e dei modellini in scala riguardanti i monumenti della città, con l’intento di avvicinare e includere i non vedenti alla cultura del luogo, facendogli toccare con mano Il Duomo di Prato e il palazzo pretorio. Abbiamo l’obiettivo di rendere la cultura accessibile a tutti: oltre ai non vedenti e agli ipovedenti, ogni anno, si recano alla nostra mostra delle persone con l’Alzheimer che ci hanno fatto provare un’esperienza commovente che, dopo aver visto le opere d’are, grazie alle operatrici che li accompagnavano, hanno scritto le loro impressioni in una poesia.”

Quali sono i vostri auspici in riguardo a questa mostra? In che modo, chi lo desidera, può aiutare la vostra azione di inclusione attraverso la cultura?

“Nel corso delle ultime due edizioni abbiamo coinvolto gli allievi della scuola d’arte, i quali hanno realizzato delle sculture apposite per questa mostra e, a seguito di un concorso, quattro di loro, sono stati scelti per esporre e si sono impegnati molto; quindi, vorremo realizzare un momento dedicato esclusivamente a loro. Intendiamo allargarci sempre di più e coinvolgere anche altre scuole per poter avere altri fondi per far sì che, nella settimana in cui si tiene ‘Accarezza l’arte’, si possono realizzare anche altri eventi. Allo stato attuale siamo riusciti a dare vita ad uno spettacolo di poesia e canto e letture al buio. Quest’anno farà il suo ritorno Francesco Casaburi, scrittore e artista non vedente, il quale reciterà dei brani di diversi autori di narrativa contemporanea dedicati ai cinque sensi. Auspichiamo di riuscire sempre di più a fare rete con altre associazioni al fine di diffondere la cultura per i non vedenti e, al contempo, di sensibilizzare i più giovani a queste problematiche con l’obiettivo di realizzare sempre più eventi.”