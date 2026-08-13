Italia

Violento incendio nell’Avellinese: operazioni di spegnimento in corso

Un vasto incendio ha interessato una zona rurale dell’Avellinese, tra i comuni di Villanova del Battista e Ariano Irpino

Di redazione
Foto di Dirk Erasmus su Unsplash

Un vasto incendio ha interessato una zona rurale dell’Avellinese, tra i comuni di Villanova del Battista e Ariano Irpino. Le fiamme, alimentate dalla vegetazione e dalla presenza di strutture agricole, hanno provocato danni ingenti, distruggendo un deposito e un’abitazione disabitata. Sul posto sono ancora al lavoro numerose squadre per contenere il rogo, mentre una densa colonna di fumo ha raggiunto l’abitato. Nelle prossime ore saranno effettuati accertamenti sulla qualità dell’aria.

L’incendio

Un violento incendio è divampato nella tarda serata di ieri in una zona di campagna tra i comuni di Villanova del Battista e Ariano Irpino, in provincia di Avellino. Le fiamme stanno interessando le zone rurali di contrada Pila e contrada Masciano e le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.

Le operazioni di spegnimento

Impegnati i Vigili del Fuoco di tutti i Distaccamenti provinciali e numerose squadre di operai della Comunità montana dell’Ufita. Distrutto un deposito agricolo e un’abitazione una abitazione risultata disabitata. Non si segnalano feriti. Un’alta e densa colonna di fumo ha interessato l’abitato di Villanova del Battista. Nelle prossime ore i tecnici dell’Arpac valuteranno la portata dell’eventuale inquinamento dell’aria.

Fonte Ansa

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