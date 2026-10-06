Valorizzazione e inclusione a bordo della Vespucci: a Trieste persone con disabilità al centro

I temi dell’inclusione, dell’accoglienza e della valorizzazione dei talenti delle persone con disabilità tornano a bordo della nave Amerigo Vespucci, simbolo dell’Italia nel mondo, in occasione della tappa di Trieste. Lo ha reso il noto ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli. Lo scorso hanno sono state oltre 120 le associazione e più di 6mila le persone con disabilità ospiti sulla nave, quest’anno in concomitanza con la 58esima edizione della Barcolana è in programma un incontro che prevede visite a bordo, panel e uno spazio dedicato all’arte e alla creatività.

Inclusione e valorizzazione a bordo

Anche quest’anno il Ministero per le Disabilità porterà nel Tour dell’Amerigo Vespucci, la nave più antica in servizio nella Marina Militare simbolo dell’Italia nel mondo, i temi dell’inclusione e della valorizzazione dei talenti di ogni persona. “Dopo il successo dello scorso anno in cui in 15 tappe abbiamo coinvolto oltre 120 associazioni e accolto più di 6.000 persone con disabilità a bordo, continuiamo il cammino intrapreso e che ha permesso di portare un messaggio forte di accoglienza e inclusione – spiega il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli -. Nella tappa di Trieste, per la conclusione della Campagna Nord America 2026 in concomitanza con la 58ª edizione della Barcolana, ci sarà infatti un programma dedicato che racconterà l’Italia che mette al centro le persone, i loro talenti e le loro capacità”.

La tappa di Trieste

Tra gli appuntamenti, oltre alle visite a bordo e agli stand dove le associazioni si alterneranno promuovendo i loro prodotti, tre panel in programma nella Conference room: “I talenti e le competenze nello sport e nei progetti promossi dal Ministero per le Disabilità” il 9 ottobre alle ore 14.30 con un focus sul progetto Velando e il 10 ottobre alle ore 10.00 con un focus sul progetto Tip Top Mountain. L’11 ottobre a partire dalle ore 11.30 si terrà invece il convegno “Sport e disabilità”. Un’attenzione particolare sarà inoltre dedicata all’arte e alla creatività, con la presenza nello spazio dedicato di Fondazione Bambini e Autismo per il Futuro ETS il 9 ottobre, ANFFAS e Progetto Riabilitazione ODV ETS il 10 ottobre e Progetto Noemi l’11 ottobre.

Incontro e condivisione

“La tappa di Trieste – sottolinea il Ministro Locatelli – sarà un ulteriore momento di incontro e di condivisione, nel quale dimostreremo ancora una volta quanto sia importante dare occasioni per valorizzare le potenzialità di ogni persona”.