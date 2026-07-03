Vacanze estive: 13,5 milioni di italiani in partenza

Con l’arrivo del primo grande fine settimana dell’estate e il traffico intenso sulle principali arterie stradali, prende il via l’esodo estivo degli italiani. Le vacanze di luglio confermano la preferenza per le destinazioni nazionali e per soggiorni di durata contenuta, mentre si rafforza l’interesse verso esperienze legate alla sostenibilità e al contatto con la natura. Nonostante un lieve calo delle partenze rispetto allo scorso anno, il turismo continua a rappresentare uno dei principali motori dell’estate italiana.

Il dato

Sono 13,5 milioni gli italiani che hanno scelto di partire per le vacanze nel mese di luglio, un dato in calo rispetto allo scorso anno, principalmente a causa di una rimodulazione dei periodi di ferie, come dimostra l’aumento delle partenze a giugno. È quanto emerge da un’indagine Coldiretti/Ixè diffusa in occasione del primo weekend estivo caratterizzato dai bollini rossi sulla rete autostradale, con l’esodo verso le località di villeggiatura che prende il via dopo giorni segnati dal caldo record che si è alternato al maltempo. Il mare si conferma al primo posto con, seguito da montagna, campagna e parchi e città. La maggior parte di chi va in vacanza (28%) trascorrerà fuori casa un periodo compreso tra quattro giorni e una settimana, mentre il 25% si concederà da una a due settimane. Ma c’è anche un 13% che si concederà una pausa di non oltre tre giorni. La durata media delle ferie si attesta oggi a dieci giorni.

Le destinazioni

Tra le destinazioni prevalgono quelle italiane: il 28% resterà all’interno della propria regione e un 61% comunque in Italia. Tra le mete estere l’Europa continua a essere quella più richiesta. Per quanto riguarda l’alloggio, alberghi e bed & breakfast restano le soluzioni più richieste, insieme alle seconde case e alle abitazioni di parenti e amici. L’attenzione verso forme di turismo sostenibile e responsabile alimenta il successo degli agriturismi che, grazie alle oltre 26mila strutture presenti sul territorio nazionale secondo Campagna Amica, rappresentano una scelta sempre più apprezzata.

Fonte Agensir