DOMENICA 10 GIUGNO 2018, 10:34, IN TERRIS



ELEZIONI COMUNALI

Urne aperte in 760 comuni

Chiamati al voto 6,7 milioni di lettori

REDAZIONE

C

hiamati alle urne 7,6 milioni di elettori per il rinnovo dei sindaci e dei consigli comunali. I seggi, aperti in 760 comuni, sono stati aperti questa mattina alle ore 7 e si chiuderanno alle ore 23. L'eventuale turno di ballottaggio si svolgerà domenica 24 giugno. Anche il voto in Sicilia e in Sardegna è fissato per oggi mentre in Trentino-Alto Adige gli elettori sono andati al voto il 27 maggio scorso, in Valle d'Aosta hanno votato il 20 maggio e in Friuli Venezia Giulia lo scorso 29 aprile.

Dove si vota

Le elezioni comunali interessano venti capoluoghi di provincia. Sul totale dei comuni al voto si contano 109 comuni "superiori", cioè con più di 15.000 abitanti e 651 "inferiori". I capoluoghi di provincia interessati dalla consultazione elettorale sono Brescia, Sondrio, Treviso, Vicenza, Imperia, Massa, Pisa, Siena, Ancona, Teramo, Terni, Viterbo, Avellino, Barletta, Brindisi, Catania, Messina, Ragusa, Siracusa, Trapani. Sono interessati dalla consultazione elettorale anche due consigli circoscrizionali, il III e l'VIII Municipio di Roma Capitale: qui voteranno complessivamente 290.934 elettori.

Ecco le regioni dove si vota e il numero degli elettori

Sicilia - 137 Comuni (di cui 5 capoluoghi) e un milione e 643 mila elettori

- 137 Comuni (di cui 5 capoluoghi) e un milione e 643 mila elettori Lazio - 47 Comuni e 844 mila elettori

- 47 Comuni e 844 mila elettori Campania - 93 Comuni e 811 mila elettori

- 93 Comuni e 811 mila elettori Lombardia - 102 Comuni, 694mila elettori (A Brescia e provincia e in provincia di Varese, Pavia, Monza, Mantova, Lecco, Cremona, Como, Bergamo, Lodi, Sondrio, Milano)

- 102 Comuni, 694mila elettori (A Brescia e provincia e in provincia di Varese, Pavia, Monza, Mantova, Lecco, Cremona, Como, Bergamo, Lodi, Sondrio, Milano) Puglia - 45 Couni, 666 mila elettori

- 45 Couni, 666 mila elettori Veneto - 46 Comuni, 526 mila elettori

- 46 Comuni, 526 mila elettori Toscana - 21 Comuni, 319 mila elettori

- 21 Comuni, 319 mila elettori Marche - 16 Comuni, 178 mila elettori

- 16 Comuni, 178 mila elettori Umbria - 8 Comuni, 164 mila elettori

- 8 Comuni, 164 mila elettori Calabria - 49 Comuni, 162 mila elettori

- 49 Comuni, 162 mila elettori Abruzzo - 31 Comuni, 159 mila elettori

- 31 Comuni, 159 mila elettori Sardegna - 38 Comuni, 132 mila elettori

- 38 Comuni, 132 mila elettori Liguria - 20 Comuni, 125 mila elettori

- 20 Comuni, 125 mila elettori Emilia Romagna - 18 Comuni, 120 mila elettori

- 18 Comuni, 120 mila elettori Piemonte - 63 Comuni, 108 mila elettori

- 63 Comuni, 108 mila elettori Basilicata - 13 Comuni, 54 mila elettori

- 13 Comuni, 54 mila elettori Molise - 14 Comuni, 37 mila elettori