Il turismo rurale si afferma come uno dei pilastri della nuova domanda di viaggi esperienziali. Sempre più viaggiatori scelgono di allontanarsi dai tradizionali circuiti urbani per riscoprire ritmi lenti, tradizioni locali e paesaggi incontaminati. In questo scenario in rapida espansione, il comparto delle strutture agricole ricettive assume un ruolo economico strategico, offrendo un’importante fonte di sostentamento alle comunità locali. L’analisi globale condotta da Airbnb fotografa con precisione la portata di questo fenomeno, evidenziando numeri significativi per l’intero continente e per il nostro Paese.

Il primato dell’Italia e il peso sul reddito familiare

Con 7.000 annunci e 20 milioni di euro di ricavi nel 2025, l’Italia guida il settore dell’agriturismo in Europa, seguita da Francia (6.200 annunci) e Germania (1.200 annunci): è quanto emerge dall’indagine Global Farm Stays di Airbnb, società che gestisce una piattaforma online per la prenotazione di alloggi, esperienze e servizi. L’analisi registra “che per gli host italiani, l’ospitalità in agriturismo non è un’entrata marginale e rappresenta, in media, il 29% del reddito familiare, pari a quasi il doppio della media globale”.

L’Europa epicentro mondiale dell’offerta

“L’Europa – informa una nota – si conferma l’epicentro mondiale dell’agriturismo, con oltre 25.000 annunci attivi in 31 Paesi e 117 milioni di euro di guadagni complessivi per gli host nel 2025. Italia e Francia insieme totalizzano oltre 47 milioni di euro di guadagni e quasi 13.000 annunci, più della metà dell’intera offerta europea”.

I numeri globali e le prospettive di crescita al 2030

A livello internazionale, nel 2025, gli agriturismi su Airbnb hanno generato in tutto il mondo 328 milioni di dollari di guadagni per gli host, provenienti da quasi 60.000 annunci in 151 Paesi, con oltre 2,6 milioni di soggiorni di ospiti e un contributo stimato al Pil globale di 1,2 miliardi di dollari. Si stima che il mercato globale dell’agriturismo, valutato 8,1 miliardi di dollari nel 2024, raggiungerà i 15,78 miliardi entro il 2030, sostenuto da una domanda sempre più orientata verso viaggi lenti, autentici e a contatto con la natura.

Fonte Ansa