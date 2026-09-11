Turismo, i numeri dell’estate 2026: le presenze salgono a 276 milioni

L’estate italiana migliora la sua performance dell’anno precedente. Le presenze da giugno ad agosto 2026 crescono di 5,5 milioni rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, e arrivano a 276 milioni. Il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi osserva che “il tasso di saturazione sulle grandi piattaforme online mondiali è quasi al 62%, il 14,5% in più rispetto all’anno scorso” e “più eclatante è l’andamento di questi primi 10 giorni di settembre”. La Banca d’Italia certifica l’aumento dei turisti stranieri nel nostro Paese e l’avanzo di 3,8 miliardi nel saldo della bilancia dei pagamenti turistica a giugno di quest’anno.

Presenze in aumento

I dati sul turismo estivo italiano “sono strabilianti, e un po’ me l’aspettavo”. Lo ha affermato stamani a Venezia il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi, a margine della visita alla Mostra del Cinema. “A giugno, luglio e agosto – ha aggiunto – abbiamo avuto 276 milioni di presenze, 5 milioni e mezzo in più del 2025, che era stato un anno record. Il tasso di saturazione sulle grandi piattaforme online mondiali è quasi al 62%, il 14,5% in più rispetto all’anno scorso; siamo 7 punti sopra alla Spagna e 17 sopra la Francia. Ma il dato più eclatante è l’andamento di questi primi 10 giorni di settembre, che addirittura ci colloca 13 punti più della Spagna e 23 più della Francia”. Per Mazzi “dobbiamo continuare in questa direzione. Abbiamo attuato una politica di sostegno ai nostri borghi perché vogliamo che i flussi si distribuiscano, e anche sotto quell’aspetto abbiamo dei risultati molto importanti, con un aumento di quasi il 6% rispetto all’anno scorso, per cui siamo sulla strada giusta”, ha concluso.

L’avanzo da 3,8 miliardi

Aumenta il numero dei turisti stranieri in Italia e crescono i pernottamenti nel secondo trimestre anche se risulta in lieve calo la spesa pro-capite. E’ quanto si ricava dai dati sul turismo internazionale della Banca d’Italia secondo cui, nel solo mese di giugno il saldo della bilancia dei pagamenti turistica dell’Italia è risultato in avanzo di 3,8 miliardi di euro, in lieve aumento rispetto allo stesso mese del 2025. Sia la spesa dei viaggiatori stranieri in Italia (6,8 miliardi) sia quella dei viaggiatori italiani all’estero (3,0 miliardi) sono cresciute nel confronto con giugno 2025, rispettivamente del 4,8 e del 2,6 per cento. Nel secondo trimestre del 2026 entrambi i flussi hanno registrato un incremento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente maggiore per le entrate (3,9 per cento) che per le uscite (1,1 per cento); in entrambi i casi l’aumento è dovuto principalmente ai viaggi per lavoro.

Fonte Ansa