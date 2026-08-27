Italia

Turismo d’acqua dolce: i laghi protagonisti dell’estate

Il Ministero del Turismo diffonde alcuni dati sull'attrattività delle località lacustri italiane: previsti aumenti di presenze e di fatturato

Di redazione
Foto di Piotr Arnoldes: https://www.pexels.com/it-it/foto/mare-montagne-vacanza-acqua-7111676/

I laghi italiani confermano la loro forte attrattività turistica, soprattutto di respiro internazionale. L’estate del 2026 vede un “boom dei laghi” secondo il Ministero del Turismo, che diffonde alcuni dati in occasione della Giornata mondiale dei laghi. Sono soprattutto le località lacustri del nord Italia a fare da traino, grazie anche alla forte presenza di turisti stranieri – fino all’82,2% nei Comuni lacuali.

Boom dei laghi italiani

“Protagonista del turismo italiano”, il lago “è uno dei prodotti turistici più performanti dell’estate 2026 per saturazione ota (online travel agency). Lo sottolinea in una nota il Ministero del Turismo in occasione della Giornata mondiale dei laghi che si celebra oggi. Le aree lacuali raggiugono il 54% davanti a località termali e balneari entrambe al 51%. “Il turismo open air – prosegue la nota del MiTur citando i dati Faita Federcamping – conferma il boom dei laghi nel 2026: sono soprattutto le località lacustri del Nord, dal Garda all’Iseo fino al Lago di Como, a trainare la stagione, con aumento della domanda straniera. Le previsioni indicano per le località lacustri + 2,6% di arrivi, +0,9% di presenze e +1,6% di fatturato”.

La vocazione internazionale

Nel 2025 il lago di Garda ha sfiorato i 28 milioni di presenze con un sistema interregionale Veneto, Lombardia e Trentino che supera i 27 milioni di pernottamenti. “Il Garda conferma inoltre una forte vocazione internazionale” dal momento che nel solo Garda Veneto i turisti tedeschi generano oltre 6,3 milioni di presenze”. Citando i dati Istat, il Ministero del Turismo sottolinea inoltre come nei Comuni lacuali, “la quota di presenze straniere arriva all’82,2%, segno di un prodotto particolarmente competitivo sui mercati internazionali”.

Un mercato emergente

| laghi interessano anche il mercato degli investimenti hospitality. Come evidenzia il MiTur, “tra i mercati emergenti monitorati figurano il lago di Como, Sicilia e Dolomiti, mentre l’interesse per i laghi e le destinazioni alpine di alta gamma viene indicato tra i segnali positivi del comparto”.

Fonte Ansa

Sconto del 15% sul primo acquisto su StampaeStampe.it
Sconto del 15% sul primo acquisto su StampaeStampe.it
Articolo precedente
Nepal: in salvo due turisti italiani, altri tre connazionali fra i dispersi

ARTICOLI CORRELATI

AUTORE

redazione
redazione

ARTICOLI DI ALTRI AUTORI

Lenovo

Ricevi sempre le ultime notizie

Ricevi comodamente e senza costi tutte le ultime notizie direttamente nella tua casella email.

NEWSLETTER

Stay Connected

Seguici sui nostri social !

Scrivi a In Terris

Per inviare un messaggio al direttore o scrivere un tuo articolo:

SCEGLI UN'OPZIONE

ARTICOLI RECENTI

ALTRE NOTIZIE