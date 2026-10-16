Traffico aereo dimezzato in Italia: ritardi e cancellazioni negli aeroporti

Giornata di forti disagi per il trasporto aereo in Italia a causa di un’anomalia alla rete di trasmissione dati dell’Enav. Il guasto ha ridotto della metà la capacità di gestione del traffico e costretto all’introduzione di misure di regolazione dei flussi a garanzia della sicurezza. L’ente esclude attacchi hacker o sabotaggi. Ai pesanti ritardi e alle cancellazioni registrati in diversi scali nazionali si somma inoltre lo sciopero di 24 ore del personale EasyJet, complicando ulteriormente gli spostamenti dei viaggiatori.

La situazione

La capacità di gestione del traffico aereo è al momento ridotta di circa il 50%, informa l’Enav, a causa delle anomalie nella rete di trasmissione dati che da questa notte sta provocando rallentamenti nello spazio aereo italiano. “A partire dalle ore 6:00, in considerazione del progressivo aumento del traffico aereo e del persistere delle anomalie, per continuare a garantire la massima sicurezza delle operazioni – informa l’Enav- sono state introdotte misure di regolazione dei flussi, che comportano una temporanea riduzione della capacità di gestione degli aeromobili nello spazio aereo italiano”. “Si esclude che le anomalie siano riconducibili ad attività malevole”. Lo sottolinea l’Enav affermando che non c’è nè un attacco hacker nè sabotaggio dietro il guasto che sta fortemente rallentando il traffico aereo in Italia. Le verifiche tecniche, “tuttora in corso, hanno individuato l’origine delle anomalie nella rete di trasmissione dati. Enav sta lavorando per individuare le cause e ripristinare la piena operatività dei sistemi”.

I disagi

All’aeroporto di Fiumicino, come nel resto d’Italia, a causa di un problema della rete di trasmissioni dati Enav, ci sono ripercussioni sui voli. Al momento, sono riscontrabili in 4 collegamenti cancellati (Milano Linate, Riyadh, Tirana e Trieste) ed in una ventina di voli ritardati tra i 15 ed i 60 minuti di attesa. Adr sta informando i passeggeri, tramite il sito, i monitor aeroportuali ed propri canali di comunicazione che “a causa di problemi tecnici ai sistemi di controllo del traffico aereo su scala nazionale, potrebbero verificarsi ritardi e cancellazioni. Si invitano i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con la compagnia aerea di riferimento”. Disagi negli aeroporti lombardi a causa delle anomalie alla rete che supporta i servizi di controllo del traffico aereo. A Malpensa il tabellone delle partenze indica ritardi da mezzora a oltre due ore, mentre quelli degli arrivi sono più contenuti. Ritardi anche all’aeroporto di Linate: da venti minuti a un’ora gli arrivi, fino a più di un’ora le partenze. Problemi anche all’aeroporto di Orio al Serio, in provincia di Bergamo, dove il Ryanair delle 6:50 per Trapani è decollato con un’ora e mezza di ritardo; un’ora e venti di ritardo anche per il volo della stessa compagnia diretto a Berlino, mentre l’arrivo del Volotea proveniente da Olbia delle 7:45 è previsto alle 11:18. “A causa di un problema tecnico sui servizi a supporto del sistema di controllo del traffico aereo Enav a livello nazionale – recita un avviso ai passeggeri pubblicato sul sito internet dell’aeroporto -, i voli in programma potrebbero subire ritardi in partenza e in arrivo”. Disagi e forti ritardi, di 3-4 ore, all’aeroporto di Lamezia Terme a causa delle anomalie alla rete che supporta i servizi di controllo del traffico aereo registrato a livello nazionale. Il volo Ita in partenza per Milano Linate alle 6.35 è ancora in attesa di decollo, così come il volo Ryanair delle 7.00. Decollato, invece, il volo Ita per Roma Fiumicino delle 6.15. Dati in ritardo, con partenza prevista alle 12.01 e 12.35 di due voli per Milano Malpensa e Wroclaw programmati alle 10.05. Ritardi anche negli arrivi con tre voli provenienti da Milano Malpensa , Bergamo e Roma Fiumicino, attesi tra le 9.30 e le 10.30 che arriveranno, secondo le indicazioni al momento, solo dopo le 11. Cancellato, invece, un volo Ryanair da Torino in arrivo alle 11. Al momento sono invece regolari i voli sugli altri due scali calabresi, Reggio Calabria e Crotone. Disagi si stanno verificando al Trieste Airport, lo scalo del Friuli Venezia Giulia, in seguito alle anomalie alla rete che supporta i servizi di controllo del traffico aereo. Per il momento è stato cancellato un volo proveniente da Roma Fiumicino (con immediata ripartenza) di metà mattinata e un collegamento da Trieste e Milano Linate, previsto per la mattinata, è stato ritardato di alcune ore, dovrebbe decollare in tarda mattinata. Altri voli come un collegamento con Tirana e un volo Ryanair per il momento non subiscono disagi.

Anche sciopero EasyJet oltre ai disagi per il guasto

Giornata di passione oggi per il trasporto aereo in Italia, con problemi tecnici su tutto il territorio che stanno causando rallentamenti al traffico, cui si aggiunge lo sciopero di 24 ore indetto dal personale Easyjet. Lo afferma la società specializzata in trasporto aereo RimborsoAlVolo. I passeggeri coinvolti nei disagi aerei hanno comunque diritto a rimborsi ed assistenza, come previsto dal Regolamento Ce 261/2004 – spiega RimborsoAlVolo – Anche in circostanze eccezionali come quella registrata in queste ore in Italia, se il volo viene cancellato o subisce un ritardo prolungato, la compagnia aerea ha l’obbligo di garantire assistenza ai passeggeri sottoforma di pasti e bevande, trasferimenti, eventuale pernotto in hotel, ecc. Nel caso in cui un volo sia stato cancellato a causa dei problemi tecnici, la compagnia aerea deve offrire la scelta tra: il rimborso del biglietto e, in caso di coincidenza, un volo di ritorno all’aeroporto di partenza non appena possibile; l’imbarco su un altro volo verso la destinazione finale non appena possibile, oppure l’imbarco su un altro volo in una data successiva. “Non è prevista invece la compensazione pecuniaria fino a 600 euro a passeggero: trattandosi di un caso di forza maggiore, il ritardo o la cancellazione del volo non è imputabile alla responsabilità della compagnia aerea” – specifica Kathrin Cois, direttore generale di RimborsoAlVolo. E ai problemi tecnici segnalati dall’Enav si aggiungono oggi i disagi causati dallo sciopero di 24 ore indetto dal personale Easyjet. Durante lo sciopero dovranno essere rispettate le fasce di garanzia, dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 18 alle 21, nelle quali i voli devono essere comunque effettuati. In questo caso, trattandosi di uno sciopero indetto dal personale della compagnia aerea, i passeggeri hanno anche diritto alla compensazione pecuniaria da 250 a 600 euro, in caso di cancellazione del volo o quando i passeggeri raggiungano la destinazione finale con un ritardo all’arrivo pari o superiore alle 3 ore rispetto all’orario di arrivo previsto, come stabilito da una sentenza della Corte di Giustizia Europea.

Fonte Ansa