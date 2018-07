VENERDÌ 27 LUGLIO 2018, 09:42, IN TERRIS



TORINO-LIONE

Tav: verso lo scontro Lega-M5s?

Conte pensa a uno stop definitivo per tenere buona la base. Salvini: "Dobbiamo andare avanti"

FRANCESCO VOLPI

arà la Tav il primo banco di prova per la tenuta del governo Lega-M5s? Sulla rete ferroviaria per l'alta velocità che dovrebbe collegare Torino a Lione le opinioni delle due anime dell'esecutivo gialloverde hanno opinione diverse: contrari i grillini, favorevoli i leghisti.

La decisione

Stando alle indiscrezioni riportare da Repubblica e Stampa, nelle ultime ore il premier Giuseppe Conte avrebbe maturato una decisione irrevocabile sulla grande opera: non si farà più. Decisione con cui il M5s di governo punterebbe a bloccare il malcontento degli attivisti locali, che non avrebbero digerito un ripensamento dei loro rappresentanti a Palazzo Chigi sulla Tav. Scegliendo la strada del no, Conte spererebbe di convincere la base ad accettare un'altra infrastruttura strategica: la Tap, il gasdotto che dovrebbe passare lungo le coste pugliesi. Lo stop alla rete ferroviaria comporterebbe, però, almeno due problemi. Il primo di ordine economico. L'Unione industriale di Torino ha, infatti, valutato in 2 miliardi di euro il costo di un eventuale rinuncia alla Tav. A questo si aggiungono i costi sociali. "Oggi alla realizzazione della Tav lavorano 800 persone e che in capo a 2/3 anni, con il potenziamento dei cantieri, sarebbero progressivamente saliti sino a 8 mila unità - ha avvertito il presidente degli industriali torinese, Dario Gallina -. Ma soprattutto, il danno economico per le imprese sarebbe gravissimo: sparirebbero infatti tutti gli appalti per un valore di 5,5 miliardi di euro, già in assegnazione entro il 2019".

Diversità di vedute

C'è poi la questione politica. A domanda precisa, Matteo Salvini ha risposto in modo chiaro. "Dal punto di vista personale conviene andare avanti e non indietro" ha spiegato a Radio24. "Io come ministro dell'Interno mi occupo della tutela della sicurezza dei lavoratori. Sto garantendo in Piemonte come in Puglia analisi, costi e benefici. L'opera serve? Costa di più bloccarla o proseguire? E questo vale per la Tav, la Tap, la Pedemontana, il Terzo Valico". Più che a Conte, Salvini è sembrato rispondete al collega dei Trasporti, Danilo Toninelli, che nei giorni scorsi aveva detto la sua in un post sul blog del M5s: "Sono entrato in questo ministero e vi confesso che su molte infrastrutture mi son trovato a mettere le mani in un verminaio di sprechi, connivenze corruttive, appalti pilotati, varianti in corso d'opera che hanno fatto esplodere i costi negli anni. E' per questo che abbiamo avviato una seria revisione progettuale su queste infrastrutture. Perché non si può più fare a meno di una rigorosa analisi costi-benefici. E anche sulla Torino-Lione, come abbiamo sempre detto, saranno gli impatti ambientali, sociali ed economici a dirci se ha senso o meno portare avanti un'opera nata male". Per Toninelli "rifarsi al Contratto di governo significa voler ridiscutere integralmente l'infrastruttura in applicazione dell'accordo con la Francia. Senza preclusioni ideologiche, ma senza subire il ricatto che ci piove in testa e che scaturisce dalle scandalose scelte precedenti".