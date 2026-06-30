Tajani: “Il nostro export può arrivare a 700 miliardi nel 2026”

Visto l’attuale trend, le esportazioni italiane possono raggiungere quota 700 miliardi entro il 2026, migliorando quanto fatto l’anno precedente. L’obiettivo è alla portate del nostro sistema imprese, ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, partecipando all’inaugurazione della sede della Camera di Commercio di Frosinone-Latina. Inoltre è stata annunciata l’intesa tra la Farnesina e Unioncamere, la rete di sei milioni di imprese, per sostenere l’internazionalizzazione delle aziende e migliorando l’export.

Obiettivo 700 miliardi

“L’export italiano potrebbe raggiungere i 700 miliardi entro la fine dell’anno superando di 60 miliardi l’anno precedente. È un obiettivo raggiungibile dalle nostre imprese visto l’attuale trend”: lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervenendo all’inaugurazione della sede storica della Camera di Commercio nella parte alta di Frosinone. Il ministro ha aggiunto che “un importante contributo al nostro export lo stanno dando le ambasciate italiane all’estero, fornendo un importante supporto ai nostri imprenditori che si proiettano sui mercati internazionali”.

L’intesa Farnesina-Unioncamere

In occasione dell’inaugurazione a Frosinone della nuova sede della Camera di Commercio di Frosinone-Latina, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha annunciato la finalizzazione di una importante intesa tra la Farnesina e Unioncamere. La sua rete che riunisce 6 milioni di imprese, sarà integrata nella squadra dell’export insieme a Ice, Sace, Simest e Cdp, per rafforzare il lavoro del Sistema Italia a sostegno delle esportazioni e dell’internazionalizzazione delle imprese. Il sistema camerale in Italia e le Camere di Commercio Italiane all’Estero hanno infatti un ruolo chiave nella diplomazia della crescita portata avanti dalla Farnesina, si legge in una nota. Lo scorso anno sono state realizzate più di 50 missioni e forum imprenditoriali, con 7.500 imprese. Nei primi mesi di quest’anno sono già state realizzate decine di eventi e molti altri seguiranno

Fonte Ansa