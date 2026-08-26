Tajani: “Difendiamo la presenza cristiana in Medio Oriente, è garanzia di dialogo e pace”

La difesa della presenza cristiana in Medio Oriente, il sostegno al Libano anche dopo la missione Unifil e l’aiuto all’Ucraina sono alcuni dei punti che il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha toccato partecipando al Meeting per l’amicizia fra i popoli a Rimini. Il titolare della Farnesina ha inoltre aggiunto che i due connazionali che sarebbero stati coinvolti nella frana fra il Nepal e il Tibet sono in buone condizioni e vengono assistiti dalla diplomazia italiana.

Cristiani in Medio Oriente garanzia di pace e dialogo

Il governo italiano è impegnato a “difendere la presenza cristiana in Libano e in tutto il Medio Oriente non solo per difendere la libertà religiosa ma perché è una garanzia a sostegno della pace“. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, parlando al Meeting di Rimini in un panel dedicato al Libano. “E’ un peccato che diminuisca la presenza dei cristiani, sono in difficoltà”, ha aggiunto facendo riferimento in particolare al Sud del Libano. “C’è una diaspora dei cristiani in Medio Oriente, eppure quella era la culla de cristianesimo”, “dobbiamo difendere la presenza dei cristiani in Medio Oriente”, ha ribadito Tajani, perché “sono garanzia di dialogo e di pace”.

Il sostegno italiano al Libano

Tra gli impegni dell’Italia per il Libano c’è “il sostegno al pieno recupero della sovranità libanese sul territorio internazionale”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani al Meeting di Rimini, parlando al panel dedicato al Libano. “Sosteniamo con grande determinazione il presidente Aoun, sosteniamo le forze armate libanesi” e “il nostro impegno è rimanere in Libano anche dopo la missione Unifil. Vogliamo garantire la restituzione del territorio alla sovranità di Beirut”, ha sottolineato il ministro.

Cisgiordania

“Siamo contro gli insediamenti” in Cisgiordania perché “minano la realizzazione dello Stato palestinese, toccherà a Israele impedire che i coloni continuino a fare quello che stanno facendo”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in un punto stampa al meeting di Rimini.

Investire in sanità e welfare

“Abbiamo deciso di utilizzarne di meno perché serve investire di più in sanità e politiche sociali, la crisi nata dalla guerra in Iran ha portato dei cambiamenti. Dagli iniziali 14 che abbiamo chiesti siamo arrivati a prenotarne 8,9 quindi quasi 9 miliardi. Il ministero della Difesa preparerà una lista di progetti, sono iniziative che in molti casi erano già previste in collaborazione con altri Stati, credo che si comincerà a utilizzarli dal prossimo anno”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in un punto stampa al meeting di Rimini parlando del Safe.

L’assistenza ai connazionali in Nepal

“I due italiani che risultano coinvolti sono in buone condizioni, vengono assistiti dalla nostra diplomazia e li aiuteremo a rientrare quando riterranno opportuno, non abbiamo notizie di altri italiani coinvolti”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in un punto stampa al meeting di Rimini a proposito della frana tra Nepal e Tibet.

Gli aiuti a Kiev

“Noi siamo impegnati a sostenere l’Ucraina. L’Ucraina non è che si sostiene soltanto con l’invio di armi. Tant’è che lo stesso Zelensky ha ringraziato il presidente Mattarella per tutto ciò che fa l’Italia. Noi stiamo aiutando dal punto di vista politico, dal punto di vista finanziario, dal punto di vista energetico, quindi continueremo a fare questo e la Difesa sta elaborando un altro pacchetto e, naturalmente, prima dell’invio si passerà attraverso il Copasir come è sempre accaduto. Firmeremo il ministro Crosetto, io e il ministro dell’Economia Giorgetti il pacchetto, vedremo quali saranno i tempi, ma saranno tempi abbastanza rapidi”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in un punto stampa al meeting di Rimini. Quello dell’Italia, ha aggiunto, “è un sostegno variegato, quando c’è un popolo che deve affrontare l’inverno magari più che bisogno di armi, ha anche bisogno di generatori elettrici, ha bisogno di strumenti che permettano di superare in un momento così difficile l’inverno. Quindi il nostro sostegno c’è e, ripeto, è variegato e stiamo facendo tutto ciò che è possibile per aiutare l’Ucraina”.

Fonte Ansa