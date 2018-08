MERCOLEDÌ 08 AGOSTO 2018, 12:31, IN TERRIS



ABRUZZO

Stop al tentativo Pd di cambiare la legge elettorale

La maggioranza ritira la proposta presentata in extremis dopo le proteste delle opposizioni

contro nell'aula del Consiglio regionale d'Abruzzo sulla proposta del Pd di modificare la legge elettorale a ridosso delle elezioni. Gli abruzzesi, infatti, saranno chiamati alle urne in una data che deve ancora essere stabilita ma che dovrebbe essere tra novembre e dicembre prossimi.

Il doppio incarico di D'Alfonso

Dopo mesi di doppio incarico, governatore e senatore, Luciano D'Alfonso ha sciolto il nodo ed annunciato di aver comunicato la conclusione della sua esperienza di presidente della Giunta Regionale. La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato, votando a maggioranza la proposta della vicepresidente Grazia D'Angelo, aveva dichiarato l'incompatibilità del doppio ruolo e imposto a D'Alfonso di fare una scelta entro tre giorni. L'esponente del Pd ha deciso, così, di rimanere a Palazzo Madama.

Verso le urne

Le dimissioni annunciate dal governatore aprono così lo scenario delle elezioni regionali. La maggioranza a guida Pd ha provato a modificare la legge elettorale con una proposta in 'zona Cesarini' fatta da Sandro Mariani. Il testo portato in aula dal consigliere piddino avrebbe previsto l'innalzamento della soglia di sbarramento all'8% per i partiti che si presentano in solitaria, al 4% per chi si coalizza. La proposta ha scatenato le proteste delle opposizioni che a colpi di emendamenti sono riuscite a bloccare il tentativo della maggioranza e costringerla al ritiro del testo.

Le reazioni delle opposizioni

Canta vittoria il Movimento 5 Stelle che aveva ricordato come “l’articolo 14 dello statuto della Regione Abruzzo vieta categoricamente di modificare la legge elettorale nei sei mesi precedenti al voto". I consiglieri pentastellati hanno esultato, sostenendo che "la democrazia è stata tutelata". Soddisfazione è stata espressa anche da Sinistra Italiana con una nota di Daniele Licheri, segretario regionale del partito: "Dopo un'estenuante battaglia in commissione durata un giorno - ha detto in una nota l'esponente di Si - la maggioranza di governo decide di ritirare gli sbarramenti alla 'turca'. Le regole - continua Licheri - si scrivono e si cambiano insieme. Sinistra Italiana resterà vigile fino alla fine della legislatura per evitare che altre sveltine simili possano accadere". Anche i consiglieri di Forza Italia hanno rivendicato il successo politico del ritiro della legge Mariani: “Non sarebbe stato accettabile modificare le regole elettorali poche settimane prima del voto - fanno sapere dal partito berlusconiano - e la gran mole delle nostre argomentazioni e dei nostri emendamenti (oltre 300 sui 400 totali) ha fatto desistere il Pd. Dopo questa vittoria, che consegniamo a tutto il centrodestra abruzzese, restano da affrontare le proposte di modifica alle norme sulle incompatibilita’: quella sulle surroghe e, soprattutto, quella ad personam sul tempo necessario a rimuovere le cause di incompatibilita’”.

Le altre novità

Ma la seduta di ieri del Consiglio regionale è stata importante anche perchè in Commissione Statuto è stata approvata una surroga che farà passare il numero dei consiglieri da 31 a 35 nella prossima legislatura. La legge elettorale, invece, rimarrà quella attuale che non prevede alcun ballottaggio ma assegna un premio di maggioranza alla coalizione o al partito più votati. Alla lista vincente sarà attribuito il 65% dei consiglieri eletti in modo tale da garantire piena governabilità.