Sport paralimpico, Mattarella: “Siete un percorso di civiltà”

Una giornata di celebrazione e impegno civile ha animato il Quirinale, dove il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha accolto i vertici e i protagonisti del Comitato italiano paralimpico per rendere omaggio ai successi internazionali della stagione 2026. Davanti agli otto campioni del mondo e alla Nazionale di basket in carrozzina, il Capo dello Stato ha ribadito come le vittorie agonistiche siano soprattutto un volano di inclusione sociale, tracciando la rotta verso i prossimi Giochi di Los Angeles 2028.

Le parole del Capo dello Stato

“Il più importante traguardo è che tanti seguano il vostro esempio”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale una delegazione del Comitato italiano paralimpico (Cip), composta da atleti, tecnici e dirigenti, per celebrare i risultati internazionali ottenuti dagli azzurri nella stagione agonistica 2026. Nel corso dell’incontro, il capo dello Stato ha definito lo sport paralimpico non soltanto un’espressione di eccellenza sportiva, ma un “percorso di civiltà”. Presenti gli 8 campioni del mondo della stagione e la Nazionale italiana di pallacanestro in carrozzina, reduce dall’argento iridato conquistato a Ottawa. Il presidente del Cip, Marco Giunio De Sanctis, ha ringraziato Mattarella per l’attenzione riservata al movimento, sottolineando la necessità di “risorse adeguate” per sostenere sia lo sport di alto livello sia quello di base.

Il valore dello sport

“La nostra missione non si esaurisce nella conquista delle medaglie – ha affermato – il risultato più importante è avvicinare allo sport il maggior numero possibile di persone con disabilità, garantendo a tutti il diritto di praticarlo”. Tra le testimonianze, quella della campionessa mondiale di paratriathlon Serena Banzato, che ha ricordato come lo sport le abbia permesso di vivere il proprio corpo “non come un limite, ma come lo strumento straordinario per raggiungere l’eccellenza atletica”. Alla cerimonia anche il diciottenne Tommaso Starec, campione del mondo di tiro a segno e già qualificato per i Giochi paralimpici di Los Angeles 2028.

Fonte Agensir